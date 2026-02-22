CRIME

Homem é baleado após agredir policial em abordagem e tentar roubar arma na Bahia

Caso começou porque ssspeito invadiu casa da ex-companheira

Esther Morais

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 09:16

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 48 anos foi baleado após agredir um policial militar e tentar tomar a arma de um dos agentes na madrugada de sexta-feira (20), no bairro Marimbondo, em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes da 38ª CIPM foram acionadas com a informação de invasão de domicílio. No local, durante a abordagem preventiva, o suspeito - identificado como ex-companheiro da vítima - pulou um muro e atacou um dos policiais. Ele ainda tentou tomar a arma de um dos servidores,

Segundo a PM, diante da agressão, um dos agentes efetuou um disparo para resguardar a própria integridade e a dos demais integrantes da guarnição. O homem foi atingido no ombro e socorrido imediatamente para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.

Baralho Lilás 1 de 6

A Polícia Civil da Bahia informou que a 1ª Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa autuou o suspeito em flagrante pelos crimes de violação de domicílio, lesão corporal dolosa no âmbito da Lei Maria da Penha e resistência.