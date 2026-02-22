Acesse sua conta
Líder do tráfico em Camaçari é preso em São Paulo

Ildevan Almeida Rodrigues foi localizado na zona leste da capital paulista após quase um ano de monitoramento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 10:30

Líder do tráfico em Camaçari é preso em São Paulo
Líder do tráfico em Camaçari é preso em São Paulo Crédito: SSP-BA

Uma das principais lideranças criminosas com atuação no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi presa na noite de sábado (21), em São Paulo. Ildevan Almeida Rodrigues, de 31 anos, conhecido como “5 de Paus” do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foi localizado no bairro Parque São Lucas, na zona leste da capital paulista.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Polícia Civil da Bahia, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Segundo as investigações, o suspeito, também conhecido como “Binho” e “Medina”, é apontado como autor e mandante de diversos homicídios praticados na região de Camaçari. Ele seria o segundo no comando da organização criminosa, atrás apenas de Bruno Teixeira da Silva, o “Bruno Cabeça”, preso em maio de 2025, também em São Paulo.

Além dos crimes contra a vida, Ildevan é investigado por liderar o tráfico de drogas no bairro PHOC, onde coordenava pontos de venda e distribuição de entorpecentes. As apurações também indicam envolvimento com agiotagem e lavagem de dinheiro.

A captura ocorreu após quase um ano de monitoramento ininterrupto, com ações de inteligência e troca de informações entre as forças de segurança. Antes de se esconder em São Paulo, o investigado teria passado pelos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão.

Durante a operação, foram apreendidos uma pistola, munições e cinco celulares. O suspeito foi conduzido a uma unidade policial e permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Polícia

