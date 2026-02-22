Inmet emite alerta de tempestade com granizo para 178 cidades na Bahia; confira lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 07:46
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como Perigo Potencial para 178 cidades da Bahia. O aviso teve início às 12h deste sábado (21) e segue válido até as 9h de domingo (22).
De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo nas áreas afetadas.
Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
A recomendação também é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
O que fazer durante o temporal?
Abaíra
América Dourada
Anagé
Andaraí
Andorinha
Angical
Antônio Gonçalves
Aracatu
Baianópolis
Barra
Barra da Estiva
Barra do Choça
Barra do Mendes
Barreiras
Barro Alto
Belo Campo
Boa Vista do Tupim
Bom Jesus da Lapa
Bom Jesus da Serra
Boninal
Bonito
Boquira
Botuporã
Brejolândia
Brotas de Macaúbas
Brumado
Buritirama
Caculé
Caém
Caetanos
Caetité
Cafarnaum
Caldeirão Grande
Campo Alegre de Lourdes
Campo Formoso
Canápolis
Canarana
Candiba
Cândido Sales
Caraíbas
Carinhanha
Casa Nova
Catolândia
Caturama
Central
Cocos
Condeúba
Contendas do Sincorá
Cordeiros
Coribe
Correntina
Cotegipe
Cristópolis
Curaçá
Dom Basílio
Encruzilhada
Érico Cardoso
Feira da Mata
Filadélfia
Formosa do Rio Preto
Gentio do Ouro
Guajeru
Guanambi
Iaçu
Ibiassucê
Ibicoara
Ibipeba
Ibipitanga
Ibiquera
Ibitiara
Ibititá
Ibotirama
Igaporã
Ipupiara
Iramaia
Iraquara
Irecê
Itaberaba
Itaeté
Itaguaçu da Bahia
Itambé
Ituaçu
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Jacobina
Jaguarari
Jequié
João Dourado
Juazeiro
Jussara
Jussiape
Lafaiete Coutinho
Lagoa Real
Lajedinho
Lajedo do Tabocal
Lapão
Lençóis
Licínio de Almeida
Livramento de Nossa Senhora
Luís Eduardo Magalhães
Macajuba
Macaúbas
Maetinga
Mairi
Malhada
Malhada de Pedras
Manoel Vitorino
Mansidão
Maracás
Marcionílio Souza
Matina
Miguel Calmon
Mirangaba
Mirante
Morpará
Morro do Chapéu
Mortugaba
Mucugê
Mulungu do Morro
Mundo Novo
Muquém do São Francisco
Nova Redenção
Novo Horizonte
Oliveira dos Brejinhos
Ourolândia
Palmas de Monte Alto
Palmeiras
Paramirim
Paratinga
Piatã
Pilão Arcado
Pindaí
Pindobaçu
Piripá
Piritiba
Planaltino
Planalto
Poções
Ponto Novo
Presidente Dutra
Presidente Jânio Quadros
Remanso
Riachão das Neves
Riacho de Santana
Ribeirão do Largo
Rio de Contas
Rio do Antônio
Rio do Pires
Ruy Barbosa
Santa Maria da Vitória
Santana
Santa Rita de Cássia
São Desidério
São Félix do Coribe
São Gabriel
Saúde
Seabra
Sebastião Laranjeiras
Senhor do Bonfim
Sento Sé
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Serrolândia
Sítio do Mato
Sobradinho
Souto Soares
Tabocas do Brejo Velho
Tanhaçu
Tanque Novo
Tapiramutá
Tremedal
Uibaí
Umburanas
Urandi
Utinga
Várzea do Poço
Várzea Nova
Vitória da Conquista
Wagner
Wanderley
Xique-Xique