Inmet emite alerta de tempestade com granizo para 178 cidades na Bahia; confira lista

Previsão é de chuva e ventos intensos

Esther Morais

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 07:46

Chuva de granizo é registrada no interior da Bahia Crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como Perigo Potencial para 178 cidades da Bahia. O aviso teve início às 12h deste sábado (21) e segue válido até as 9h de domingo (22).

De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo nas áreas afetadas.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A recomendação também é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira a lista completa das cidades sob alerta:

Abaíra

América Dourada

Anagé

Andaraí

Andorinha

Angical

Antônio Gonçalves

Aracatu

Baianópolis

Barra

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barreiras

Barro Alto

Belo Campo

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Brumado

Buritirama

Caculé

Caém

Caetanos

Caetité

Cafarnaum

Caldeirão Grande

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canápolis

Canarana

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Carinhanha

Casa Nova

Catolândia

Caturama

Central

Cocos

Condeúba

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Curaçá

Dom Basílio

Encruzilhada

Érico Cardoso

Feira da Mata

Filadélfia

Formosa do Rio Preto

Gentio do Ouro

Guajeru

Guanambi

Iaçu

Ibiassucê

Ibicoara

Ibipeba

Ibipitanga

Ibiquera

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Igaporã

Ipupiara

Iramaia

Iraquara

Irecê

Itaberaba

Itaeté

Itaguaçu da Bahia

Itambé

Ituaçu

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jacobina

Jaguarari

Jequié

João Dourado

Juazeiro

Jussara

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lapão

Lençóis

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macajuba

Macaúbas

Maetinga

Mairi

Malhada

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Mansidão

Maracás

Marcionílio Souza

Matina

Miguel Calmon

Mirangaba

Mirante

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muquém do São Francisco

Nova Redenção

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Piatã

Pilão Arcado

Pindaí

Pindobaçu

Piripá

Piritiba

Planaltino

Planalto

Poções

Ponto Novo

Presidente Dutra

Presidente Jânio Quadros

Remanso

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Ruy Barbosa

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

São Gabriel

Saúde

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Senhor do Bonfim

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Serrolândia

Sítio do Mato

Sobradinho

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Tapiramutá

Tremedal

Uibaí

Umburanas

Urandi

Utinga

Várzea do Poço

Várzea Nova

Vitória da Conquista

Wagner

Wanderley