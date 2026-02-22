LOTERIA

Aposta de Salvador fatura R$ 72 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (21)

Esther Morais

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 07:27

Mega-Sena não teve acertador Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta de Salvador faturou R$ 72.797,34 ao acertar cinco dezenas no concurso 2975 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa, a aposta vencedora da capital baiana foi registrada na Lotérica Bela da Sorte, no Shopping Bela Vista, na modalidade bolão com 21 cotas, em formato digital.

Além de Salvador, uma aposta de Feira de Santana também aparece entre as premiadas na quina, com prêmio individual de R$ 36.398,76, registrada por meio de canais eletrônicos.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Os números sorteados são: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46.

Ninguém acertou todas as dezenas e o prêmio acumulou. Ao todo, 106 apostas tiveram cinco acertos e vão levar, em média, R$ 36.398,76.

A estimativa para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (24), é de R$ 116 milhões.