Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Instrutor e turista americana morrem em acidente de asa-delta em famosa praia do Rio

Caso aconteceu em São Conrado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:46

Rodolfo Pascoal Ladeira e Jenny Colon Rodriguez
Rodolfo Pascoal Ladeira e Jenny Colon Rodriguez Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um instrutor de voo livre e uma turista norte-americana morreram após uma queda de asa-delta no mar da Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no fim da manhã deste sábado (21).

De acordo com o g1 Rio de Janeiro, as vítimas foram identificadas como Rodolfo Pascoal Ladeira e Jenny Colon Rodriguez.

Rodolfo morreu no local. A turista foi levada em estado gravíssimo para o pronto-socorro, onde foi registrado o óbito.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, a corporação foi acionada na manhã deste sábado e seguiu para São Conrado para fazer o salvamento com o apoio de aeronaves, motos-aquáticas e ambulância.

Leia mais

Imagem - Reviravolta: homem é preso após caso de criança assassinada ser reaberto quase 20 anos depois

Reviravolta: homem é preso após caso de criança assassinada ser reaberto quase 20 anos depois

Imagem - Pastor é preso por uso de placas falsas e põe culpa em ‘remédios fortes’

Pastor é preso por uso de placas falsas e põe culpa em ‘remédios fortes’

Imagem - Esposa de tenente-coronel da PM é encontrada morta e mãe aponta relacionamento abusivo

Esposa de tenente-coronel da PM é encontrada morta e mãe aponta relacionamento abusivo

O acidente foi registrado na 15ª DP (Gávea) e a perícia investiga os motivos da queda.

Em nota, o Clube São Conrado de Voo Livre emitiu um comunicado em que lamenta a morte da dupla e avisa a suspensão das atividades por 3 dias.

“Com o coração pesado e lágrimas nos olhos, comunicamos um momento de profunda dor e comoção. Nosso instrutor de asa-delta e recordista de parapente, Rodolfo Pascoal Ladeira, e sua aluna, Jenny Colôn Rodríguez, foram vítimas de um trágico acidente durante um voo. A perda de ambos nos abala profundamente”, escreveram.

Tags:

rio de Janeiro

Mais recentes

Imagem - Pré-selecionados do Fies devem complementar inscrição até terça-feira (24)

Pré-selecionados do Fies devem complementar inscrição até terça-feira (24)
Imagem - Entenda o que é o Estímulo Elétrico Craniano, tratamento solicitado por defesa de Bolsonaro

Entenda o que é o Estímulo Elétrico Craniano, tratamento solicitado por defesa de Bolsonaro
Imagem - 'Núcleo familiar' e 'costume da cidade': o que o TJ alegou para absolver homem acusado de estuprar menina de 12 anos em MG

'Núcleo familiar' e 'costume da cidade': o que o TJ alegou para absolver homem acusado de estuprar menina de 12 anos em MG

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro