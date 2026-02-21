TRAGÉDIA

Instrutor e turista americana morrem em acidente de asa-delta em famosa praia do Rio

Caso aconteceu em São Conrado



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:46

Rodolfo Pascoal Ladeira e Jenny Colon Rodriguez Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um instrutor de voo livre e uma turista norte-americana morreram após uma queda de asa-delta no mar da Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no fim da manhã deste sábado (21).

De acordo com o g1 Rio de Janeiro, as vítimas foram identificadas como Rodolfo Pascoal Ladeira e Jenny Colon Rodriguez.

Rodolfo morreu no local. A turista foi levada em estado gravíssimo para o pronto-socorro, onde foi registrado o óbito.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, a corporação foi acionada na manhã deste sábado e seguiu para São Conrado para fazer o salvamento com o apoio de aeronaves, motos-aquáticas e ambulância.

O acidente foi registrado na 15ª DP (Gávea) e a perícia investiga os motivos da queda.

Em nota, o Clube São Conrado de Voo Livre emitiu um comunicado em que lamenta a morte da dupla e avisa a suspensão das atividades por 3 dias.