Instrutor e turista americana morrem em acidente de asa-delta em famosa praia do Rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Agência Brasil
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:46
Um instrutor de voo livre e uma turista norte-americana morreram após uma queda de asa-delta no mar da Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no fim da manhã deste sábado (21).
De acordo com o g1 Rio de Janeiro, as vítimas foram identificadas como Rodolfo Pascoal Ladeira e Jenny Colon Rodriguez.
Rodolfo morreu no local. A turista foi levada em estado gravíssimo para o pronto-socorro, onde foi registrado o óbito.
Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, a corporação foi acionada na manhã deste sábado e seguiu para São Conrado para fazer o salvamento com o apoio de aeronaves, motos-aquáticas e ambulância.
O acidente foi registrado na 15ª DP (Gávea) e a perícia investiga os motivos da queda.
Em nota, o Clube São Conrado de Voo Livre emitiu um comunicado em que lamenta a morte da dupla e avisa a suspensão das atividades por 3 dias.
“Com o coração pesado e lágrimas nos olhos, comunicamos um momento de profunda dor e comoção. Nosso instrutor de asa-delta e recordista de parapente, Rodolfo Pascoal Ladeira, e sua aluna, Jenny Colôn Rodríguez, foram vítimas de um trágico acidente durante um voo. A perda de ambos nos abala profundamente”, escreveram.