EDUCAÇÃO

Pré-selecionados do Fies devem complementar inscrição até terça-feira (24)

Informações pedidas agora não foram solicitadas na inscrição inicial



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 18:07

Fies Crédito: Shutterstock

Os pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2026 precisam complementar as informações da inscrição até a próxima terça-feira (24).

O complemento é feito no site do FiesSeleção, com a senha da plataforma Gov.br.

As informações pedidas agora não foram solicitadas na inscrição inicial e dizem respeito, por exemplo:

à confirmação do endereço e contatos de e-mail/telefone, ao detalhamento do grupo familiar,

à informação do semestre de ingresso na faculdade,

ao percentual do financiamento estudantil,

à escolha do banco em que deseja formalizar o contrato de financiamento;

e ao valor da mensalidade para auxiliar o cálculo do financiamento.

De acordo com o edital do Fies 2026, o pré-selecionado a uma vaga do Fies Social também já pode solicitar a contratação de financiamento integral, com a cobertura de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela faculdade privada.

Etapas

Depois de complementar as informações, os estudantes deverão comprovar as informações declaradas em até cinco dias úteis, diretamente na instituição privada de ensino superior em que foram pré-selecionados.

No caso do pré-selecionado para uma vaga do Fies Social, este ficará dispensado da comprovação da renda familiar perante a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da faculdade.