Pastor é preso por uso de placas falsas e põe culpa em ‘remédios fortes’

Investigado disse que placa foi colocada por brincadeira ou por maldade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:00

Pastor Marco Roberto foi preso em flagrante
Pastor Marco Roberto foi preso em flagrante Crédito: Reprodução

Marco Roberto da Silva, que se apresenta como "Pastor Marco Roberto" e ocupa o cargo de chefe de gabinete da Prefeitura de Taboão da Serra, foi preso em flagrante na terça-feira (18) ao ser flagrado conduzindo uma caminhonete com placas falsas que identificavam o veículo como pertencente ao Poder Legislativo de Embu das Artes.

A abordagem ocorreu após policiais em Poços de Caldas perceberem que a identificação do automóvel apresentava indícios de adulteração. Segundo relato dos agentes, foi dada ordem de parada ao motorista, que não obedeceu. Houve perseguição até Águas da Prata, já em território paulista, onde o veículo foi finalmente interceptado.

À polícia, Marco afirmou que esqueceu de retirar as placas falsas por causa dos "remédios fortes" que utiliza. Ele declarou ainda que não percebeu quando o item foi colocado no carro e que não saberia dizer quem teria fixado o material, alegando que pode ter sido "por brincadeira ou por maldade".

De acordo com o próprio chefe de gabinete, como ele "está fazendo uso de remédios fortes, tanto para doenças físicas quanto psíquicas, acabou esquecendo de retirá-la". Ainda segundo sua versão, somente durante a viagem, ao ser parado pela Polícia Militar, teria se lembrado da irregularidade.

Marco foi indiciado por "adulteração de sinal identificador de veículo automotor" na delegacia de Águas da Prata. Na quinta-feira (19), passou por audiência de custódia na Justiça de São João da Boa Vista. O Ministério Público concordou com o pedido da defesa para que ele responda ao processo em liberdade.

Após a decisão judicial, o investigado foi solto e deverá cumprir medidas cautelares enquanto o caso segue em tramitação.

Tags:

Flagrante Pastor Marco Roberto Pastor Preso Remédios Fortes

