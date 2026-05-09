BRASIL

Facilidade da viagem: entenda o que muda com o check-in digital

Hotéis, pousadas e hostels já usam a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes em formato 100% digital



Elaine Sanoli

Agência Brasil

Publicado em 9 de maio de 2026 às 19:51

Check in digital Crédito: Reprodução

Já está em vigor, desde o dia 20 de abril, a nova modalidade de check-in em hotéis e pousadas de todo o Brasil. Com a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, todo o preenchimento de dados e informações pode ser feito de forma 100% digital, antes mesmo da chegada ao estabelecimento.

Veja mudanças:

Antes

Ficha preenchida manualmente no balcão do hotel

Processos mais lentos

Dados dispersos em diferentes formatos

Agora

Preenchimento online e antecipado

Check-in mais rápido

Informações organizadas em sistema digital integrado.

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