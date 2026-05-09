Facilidade da viagem: entenda o que muda com o check-in digital

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Elaine Sanoli
Agência Brasil
Publicado em 9 de maio de 2026 às 19:51
Já está em vigor, desde o dia 20 de abril, a nova modalidade de check-in em hotéis e pousadas de todo o Brasil. Com a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, todo o preenchimento de dados e informações pode ser feito de forma 100% digital, antes mesmo da chegada ao estabelecimento.
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O presidente do Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), Alfredo Lopes, conta que a capital fluminense vem implementando o novo modelo desde o ano passado e que as principais redes já o adotaram.
“Imagina quando chegava um grupo grande no hotel, a demora que era para fazer o check-in de todos que chegavam. Na Espanha, o visitante faz o check-in no primeiro hotel, ganha um QR Code, e não precisa fazer o procedimento nos outros hotéis. Esse é o próximo passo no Brasil”, disse Lopes.