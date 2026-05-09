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Facilidade da viagem: entenda o que muda com o check-in digital

Hotéis, pousadas e hostels já usam a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes em formato 100% digital

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Elaine Sanoli

  • Agência Brasil

Publicado em 9 de maio de 2026 às 19:51

Check in digital
Check in digital Crédito: Reprodução

Já está em vigor, desde o dia 20 de abril, a nova modalidade de check-in em hotéis e pousadas de todo o Brasil. Com a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, todo o preenchimento de dados e informações pode ser feito de forma 100% digital, antes mesmo da chegada ao estabelecimento.

Veja mudanças:

  • Antes
  • Ficha preenchida manualmente no balcão do hotel
  • Processos mais lentos
  • Dados dispersos em diferentes formatos
  • Agora
  • Preenchimento online e antecipado
  • Check-in mais rápido
  • Informações organizadas em sistema digital integrado.

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O presidente do Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), Alfredo Lopes, conta que a capital fluminense vem implementando o novo modelo desde o ano passado e que as principais redes já o adotaram.

“Imagina quando chegava um grupo grande no hotel, a demora que era para fazer o check-in de todos que chegavam. Na Espanha, o visitante faz o check-in no primeiro hotel, ganha um QR Code, e não precisa fazer o procedimento nos outros hotéis. Esse é o próximo passo no Brasil”, disse Lopes.

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