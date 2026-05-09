SUPREMO

Após decisão de Alcolumbre, Moraes suspende aplicação da Lei da Dosimetria

Ministro argumentou que a medida de suspensão preserva a segurança jurídica até que o Supremo Tribunal Federal julgue ações contra norma

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 16:01

Alexandre de Moraes Crédito: Luiz Silveira/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) anunciou, neste sábado (9), a suspensão da aplicação da Lei 15.402/2026, conhecida como “Lei da Dosimetria”. A decisão do ministro Alexandre de Moraes suspende o uso da norma nas execuções penais de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A medida ficará em vigor até que o Plenário avalie se a lei é constitucional.

A decisão foi tomada após o Supremo receber pedidos de aplicação da norma para condenados pelos atos antidemocráticos. O ministro explicou que, por segurança jurídica, a lei ainda não deve ser aplicada.

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“A superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente, a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade configura fato processual novo e relevante, que poderá influenciar no julgamento dos pedidos realizados pela defesa”, disse o ministro.

Segundo ele, é recomendável a suspensão da aplicação da lei, em respeito ao princípio da segurança jurídica, até a definição da controvérsia pelo STF, com o prosseguimento regular das execuções penais em seus exatos termos, conforme o trânsito em julgado.

A Lei da Dosimetria foi promulgada nesta sexta-feira (8) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União). A medida reduz as penas dos condenados pelos atos antidemocráticos de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos de prisão.