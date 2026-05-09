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Após decisão de Alcolumbre, Moraes suspende aplicação da Lei da Dosimetria

Ministro argumentou que a medida de suspensão preserva a segurança jurídica até que o Supremo Tribunal Federal julgue ações contra norma

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 16:01

Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes Crédito: Luiz Silveira/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) anunciou, neste sábado (9), a suspensão da aplicação da Lei 15.402/2026, conhecida como “Lei da Dosimetria”. A decisão do ministro Alexandre de Moraes suspende o uso da norma nas execuções penais de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A medida ficará em vigor até que o Plenário avalie se a lei é constitucional.

A decisão foi tomada após o Supremo receber pedidos de aplicação da norma para condenados pelos atos antidemocráticos. O ministro explicou que, por segurança jurídica, a lei ainda não deve ser aplicada.

Alexandre de Moraes

Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles
Alexandre de Moraes por Ton Molina/STF
Ministro Alexandre de Moraes por Gustavo Moreno/STF
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) por Antonio Cruz/Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Antonio Augusto/STF
Alexandre de Moraes durante julgamento por Antonio Augusto/STF
Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal por Rosinei Coutinho/SCO/STF
O ministro do STF Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agência Brasil Justiça
Alexandre de Moraes, ministro do STF por Nelson Jr./SCO/STF
O ministro Alexandre de Moraes por Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Antonio Cruz/Agência Brasil
O ministro Alexandre de Moraes toma posse, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por Reprodução/TSE
Alexandre de Moraes por Fellipe Sampaio /SCO/STF
Alexandre de Moraes por Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Reproduçao
Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agencia Brasil
Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agencia Brasil
Alexandre de Moraes por Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Ministro Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agência Brasil
(Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo/Agência Brasil) por (Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo/Agência Brasil)
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Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles

“A superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente, a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade configura fato processual novo e relevante, que poderá influenciar no julgamento dos pedidos realizados pela defesa”, disse o ministro.

Segundo ele, é recomendável a suspensão da aplicação da lei, em respeito ao princípio da segurança jurídica, até a definição da controvérsia pelo STF, com o prosseguimento regular das execuções penais em seus exatos termos, conforme o trânsito em julgado.

A Lei da Dosimetria foi promulgada nesta sexta-feira (8) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União). A medida reduz as penas dos condenados pelos atos antidemocráticos de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos de prisão. 

A nova legislação teve origem no PL 2.162/2023 e havia sido vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro deste ano. O veto, porém, foi derrubado pelo Congresso Nacional em sessão realizada no último dia 30 de abril.

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