FINANÇAS

Gigante financeira 'some' com mais de R$ 800 milhões de clientes e vira alvo de investigação

Aplicativo da fintech passou a apresentar instabilidades e clientes tiveram dificuldades no acesso ao saldo

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 16:59

Naskar Crédito: Reprodução

Uma fintech se tornou alvo de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal após clientes denunciarem um prejuízo que ultrapassa R$ 800 milhões.

Na última quinta-feira (7), clientes do banco Naskar relataram dificuldades para acessar o aplicativo e consultar informações, como os valores investidos. Segundo os usuários, a empresa também deixou de responder aos contatos.

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De acordo com informações apuradas pelo g1 DF, apenas duas empresas, entre os quase três mil clientes do banco, acumulam prejuízo de pelo menos R$ 335 milhões. Os clientes afetados estão distribuídos entre São Paulo e o Distrito Federal.

A estimativa do Grupo Nexco, empresa que possuía contratos com o banco, é de que o montante impactado chegue a R$ 850 milhões. Cerca de 2700 pessoas foram afetadas. em razão de atrasos em pagamentos e da falta de informações sobre contratos de mútuo. O grupo entrou com um processo na Justiça após a interrupção das operações do banco e a ausência de respostas.

“O Grupo Nexco ajuizou ação contra a Naskar Holding após uma sequência de fatos que causaram forte insegurança sobre o que ocorreu com a operação. Conforme a sistemática contratual, os pagamentos que deveriam ocorrer sempre no primeiro dia útil de cada mês não foram honrados, e a medida judicial foi adotada após a confirmação da impossibilidade de acesso ao aplicativo, movimentação das contas e ausência de resposta às tentativas de contato por clientes e agentes”, informou o grupo.