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Gigante financeira 'some' com mais de R$ 800 milhões de clientes e vira alvo de investigação

Aplicativo da fintech passou a apresentar instabilidades e clientes tiveram dificuldades no acesso ao saldo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 16:59

Naskar
Naskar Crédito: Reprodução

Uma fintech se tornou alvo de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal após clientes denunciarem um prejuízo que ultrapassa R$ 800 milhões.

Na última quinta-feira (7), clientes do banco Naskar relataram dificuldades para acessar o aplicativo e consultar informações, como os valores investidos. Segundo os usuários, a empresa também deixou de responder aos contatos.

Naskar

Serviços oferecidos pela Naskar por Reprodução
Serviços oferecidos pela Naskar por Reprodução
Cartões Naskar por Reprodução
Cartões Naskar por Reprodução
Aplicativo Naskar por Reprodução
Naskar por Reprodução
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Serviços oferecidos pela Naskar por Reprodução

De acordo com informações apuradas pelo g1 DF, apenas duas empresas, entre os quase três mil clientes do banco, acumulam prejuízo de pelo menos R$ 335 milhões. Os clientes afetados estão distribuídos entre São Paulo e o Distrito Federal.

A estimativa do Grupo Nexco, empresa que possuía contratos com o banco, é de que o montante impactado chegue a R$ 850 milhões. Cerca de 2700 pessoas foram afetadas. em razão de atrasos em pagamentos e da falta de informações sobre contratos de mútuo. O grupo entrou com um processo na Justiça após a interrupção das operações do banco e a ausência de respostas.

“O Grupo Nexco ajuizou ação contra a Naskar Holding após uma sequência de fatos que causaram forte insegurança sobre o que ocorreu com a operação. Conforme a sistemática contratual, os pagamentos que deveriam ocorrer sempre no primeiro dia útil de cada mês não foram honrados, e a medida judicial foi adotada após a confirmação da impossibilidade de acesso ao aplicativo, movimentação das contas e ausência de resposta às tentativas de contato por clientes e agentes”, informou o grupo.

A Naskar afirmou que iniciou uma auditoria interna após identificar inconsistências em sua base de dados. “As equipes técnicas seguem atuando na revisão e validação das informações para garantir segurança e precisão no tratamento dos dados. Os clientes serão atualizados o mais breve possível”, informou a empresa.

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