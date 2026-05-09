Fundador de tradicional sorveteria artesanal morre e comove clientes nas redes sociais

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Elaine Sanoli
Publicado em 9 de maio de 2026 às 18:30
Dono de uma das mais tradicionais sorveterias de Cuiabá, no Mato Grosso, o empresário Euclides Pereira morreu nesta sexta-feira (8).
A informação foi publicada nas redes sociais da Sorveteria Nevaska, fundada há 24 anos. “Sua história, dedicação e legado estarão para sempre marcados na trajetória da nossa empresa e na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, diz o comunicado.
Sorveteria Nevaska
O corpo de Euclides foi velado e sepultado na manhã deste sábado (9), na Capela Jardins. A causa da morte não foi divulgada.
Todas as unidades da sorveteria permanecerão fechadas até domingo (10).
Clientes e amigos prestaram solidariedade por meio de comentários na publicação da sorveteria. “Minha solidariedade à família de Euclides, esse sorveteiro que mudou a história da sorveteria cuiabana oferecendo produtos de alta qualidade e excelente sabor, principal fórmula do sucesso da nossa amada Nevaska”, escreveu um internauta.
“Que notícia triste. Conheço o Sr. Euclides desde a minha adolescência. Sempre foi uma pessoa alegre, batalhadora, prestativa e muito querida por todos ao seu redor. Deixa um exemplo de dedicação, simplicidade e amizade. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor e saudade”, destacou o vereador de Lucas do Rio Verde, Wlad Mesquita (Republicanos).