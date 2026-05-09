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Fundador de tradicional sorveteria artesanal morre e comove clientes nas redes sociais

Corpo de Euclides Pereira foi velado e sepultado na manhã deste sábado (9)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 18:30

Fundador de tradicional sorveteria artesanal morre
Fundador de tradicional sorveteria artesanal morre Crédito: Reprodução

Dono de uma das mais tradicionais sorveterias de Cuiabá, no Mato Grosso, o empresário Euclides Pereira morreu nesta sexta-feira (8).

A informação foi publicada nas redes sociais da Sorveteria Nevaska, fundada há 24 anos. “Sua história, dedicação e legado estarão para sempre marcados na trajetória da nossa empresa e na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, diz o comunicado.

Sorveteria Nevaska

Sorveteria Nevaska por Reprodução
Sorveteria Nevaska por Reprodução
Sorveteria Nevaska por Reprodução
Sorveteria Nevaska por Reprodução
Sorveteria Nevaska por Reprodução
Sorveteria Nevaska por Reprodução
Fundador de tradicional sorveteria artesanal morre por Reprodução
Fundador de tradicional sorveteria artesanal morre por Reprodução
Sorveteria Nevaska por Reprodução
Fundador de tradicional sorveteria artesanal morre por Reprodução
Sorveteria Nevaska por Reprodução
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Sorveteria Nevaska por Reprodução

O corpo de Euclides foi velado e sepultado na manhã deste sábado (9), na Capela Jardins. A causa da morte não foi divulgada.

Todas as unidades da sorveteria permanecerão fechadas até domingo (10).

Clientes e amigos prestaram solidariedade por meio de comentários na publicação da sorveteria. “Minha solidariedade à família de Euclides, esse sorveteiro que mudou a história da sorveteria cuiabana oferecendo produtos de alta qualidade e excelente sabor, principal fórmula do sucesso da nossa amada Nevaska”, escreveu um internauta.

“Que notícia triste. Conheço o Sr. Euclides desde a minha adolescência. Sempre foi uma pessoa alegre, batalhadora, prestativa e muito querida por todos ao seu redor. Deixa um exemplo de dedicação, simplicidade e amizade. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor e saudade”, destacou o vereador de Lucas do Rio Verde, Wlad Mesquita (Republicanos).

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