Gigante do varejo fecha loja em shopping após anos de funcionamento

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Carol Neves
Publicado em 10 de maio de 2026 às 08:34
A loja da Havan localizada no Neumarkt Shopping, em Blumenau (SC), encerrará oficialmente as atividades neste domingo (10). O fechamento acontece logo após a inauguração da nova megaloja da rede na cidade.
Com a mudança, a varejista passa a concentrar toda a operação em Blumenau na nova unidade inaugurada ontem na cidade.
Danos a estátuas da Havan
A saída da Havan do shopping já havia sido confirmada anteriormente pela administração do shopping. O espaço ocupado pela loja deve fazer parte de um novo projeto de expansão do empreendimento, que prevê a chegada de marcas nacionais e novos restaurantes.
A nova megaloja da Havan foi construída em uma área estratégica da cidade e aposta em um estilo arquitetônico inspirado na tradição germânica da região, diferente do modelo tradicional utilizado pela empresa em outras unidades.
A inauguração movimentou Blumenau e reuniu clientes, influenciadores e o empresário Luciano Hang, que participou da abertura oficial da nova estrutura.
A Havan tem atualmente cerca de 190 lojas espalhadas pelo Brasil, segundo informações divulgadas recentemente sobre o plano de expansão da empresa. A rede pretende chegar à marca de 200 unidades até o fim de 2026.
A varejista, fundada por Luciano Hang em 1986, possui unidades em praticamente todas as regiões do país e segue ampliando sua presença com novas megalojas.