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Gigante do varejo fecha loja em shopping após anos de funcionamento

Unidade encerra atividades neste domingo após empresa transferir operação para nova megaloja

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 08:34

Loja Havan
Loja Havan Crédito: Reprodução

A loja da Havan localizada no Neumarkt Shopping, em Blumenau (SC), encerrará oficialmente as atividades neste domingo (10). O fechamento acontece logo após a inauguração da nova megaloja da rede na cidade.

Com a mudança, a varejista passa a concentrar toda a operação em Blumenau na nova unidade inaugurada ontem na cidade.

Danos a estátuas da Havan

Estátua da Havan foi depredada por Divulgação
Ataque a estátua da Havan por Divulgação/Havan
Estátua da Havan despencou durante ventania por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Empresário Luciano Hang com seu terno nas cores do Brasil por Reprodução/ RedeTV
Luciano Hang e Bolsonaro por Reprodução/Instagram
Luciano Hang no hospital por Reprodução
1 de 7
Estátua da Havan foi depredada por Divulgação

A saída da Havan do shopping já havia sido confirmada anteriormente pela administração do shopping. O espaço ocupado pela loja deve fazer parte de um novo projeto de expansão do empreendimento, que prevê a chegada de marcas nacionais e novos restaurantes.

A nova megaloja da Havan foi construída em uma área estratégica da cidade e aposta em um estilo arquitetônico inspirado na tradição germânica da região, diferente do modelo tradicional utilizado pela empresa em outras unidades.

A inauguração movimentou Blumenau e reuniu clientes, influenciadores e o empresário Luciano Hang, que participou da abertura oficial da nova estrutura. 

A Havan tem atualmente cerca de 190 lojas espalhadas pelo Brasil, segundo informações divulgadas recentemente sobre o plano de expansão da empresa. A rede pretende chegar à marca de 200 unidades até o fim de 2026.

A varejista, fundada por Luciano Hang em 1986, possui unidades em praticamente todas as regiões do país e segue ampliando sua presença com novas megalojas.

Tags:

Havan

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