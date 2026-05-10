NEGÓCIO

Gigante do varejo fecha loja em shopping após anos de funcionamento

Unidade encerra atividades neste domingo após empresa transferir operação para nova megaloja

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 08:34

Loja Havan Crédito: Reprodução

A loja da Havan localizada no Neumarkt Shopping, em Blumenau (SC), encerrará oficialmente as atividades neste domingo (10). O fechamento acontece logo após a inauguração da nova megaloja da rede na cidade.

Com a mudança, a varejista passa a concentrar toda a operação em Blumenau na nova unidade inaugurada ontem na cidade.

Danos a estátuas da Havan 1 de 7

A saída da Havan do shopping já havia sido confirmada anteriormente pela administração do shopping. O espaço ocupado pela loja deve fazer parte de um novo projeto de expansão do empreendimento, que prevê a chegada de marcas nacionais e novos restaurantes.

A nova megaloja da Havan foi construída em uma área estratégica da cidade e aposta em um estilo arquitetônico inspirado na tradição germânica da região, diferente do modelo tradicional utilizado pela empresa em outras unidades.

A inauguração movimentou Blumenau e reuniu clientes, influenciadores e o empresário Luciano Hang, que participou da abertura oficial da nova estrutura.

A Havan tem atualmente cerca de 190 lojas espalhadas pelo Brasil, segundo informações divulgadas recentemente sobre o plano de expansão da empresa. A rede pretende chegar à marca de 200 unidades até o fim de 2026.