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Caso Nardoni ganha reviravolta 18 anos depois após testemunha citar 'confissão' em presídio

Documento pede prisão imediata de avô da menina

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:37

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá Crédito: Reprodução

O caso da morte de Isabella Nardoni, que chocou o país em 2008, ganhou um novo desdobramento nessa sexta-feira (8) e, mais uma vez, ultrapassou as fronteiras do Brasil. A coluna descobriu, com exclusividade, que a Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo, presidida por Agripino Magalhães, protocolou um aditamento à denúncia enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em Washington, nos Estados Unidos.

O novo documento pede a reabertura das investigações e a prisão imediata de Antônio Nardoni, pai de Alexandre Nardoni. Segundo a petição, ao menos três policiais penais teriam presenciado supostas confissões de Anna Carolina Jatobá no presídio de Tremembé.

Enquanto o Ministério Público de São Paulo analisa os pedidos de reabertura do caso, a defesa da família Nardoni nega as acusações e afirma que adotará medidas judiciais contra os autores dos depoimentos.

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
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Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Tags:

Alexandre Nardoni Anna Carolina Jatobá Isabella Nardoni

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