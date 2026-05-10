Caso Nardoni ganha reviravolta 18 anos depois após testemunha citar 'confissão' em presídio

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Metrópoles
Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:37
O caso da morte de Isabella Nardoni, que chocou o país em 2008, ganhou um novo desdobramento nessa sexta-feira (8) e, mais uma vez, ultrapassou as fronteiras do Brasil. A coluna descobriu, com exclusividade, que a Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo, presidida por Agripino Magalhães, protocolou um aditamento à denúncia enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em Washington, nos Estados Unidos.
O novo documento pede a reabertura das investigações e a prisão imediata de Antônio Nardoni, pai de Alexandre Nardoni. Segundo a petição, ao menos três policiais penais teriam presenciado supostas confissões de Anna Carolina Jatobá no presídio de Tremembé.
Enquanto o Ministério Público de São Paulo analisa os pedidos de reabertura do caso, a defesa da família Nardoni nega as acusações e afirma que adotará medidas judiciais contra os autores dos depoimentos.
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos