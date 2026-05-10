CRIME

Caso Nardoni ganha reviravolta 18 anos depois após testemunha citar 'confissão' em presídio

Documento pede prisão imediata de avô da menina

Metrópoles

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:37

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá Crédito: Reprodução

O caso da morte de Isabella Nardoni, que chocou o país em 2008, ganhou um novo desdobramento nessa sexta-feira (8) e, mais uma vez, ultrapassou as fronteiras do Brasil. A coluna descobriu, com exclusividade, que a Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo, presidida por Agripino Magalhães, protocolou um aditamento à denúncia enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em Washington, nos Estados Unidos.

O novo documento pede a reabertura das investigações e a prisão imediata de Antônio Nardoni, pai de Alexandre Nardoni. Segundo a petição, ao menos três policiais penais teriam presenciado supostas confissões de Anna Carolina Jatobá no presídio de Tremembé.

Enquanto o Ministério Público de São Paulo analisa os pedidos de reabertura do caso, a defesa da família Nardoni nega as acusações e afirma que adotará medidas judiciais contra os autores dos depoimentos.