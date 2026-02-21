ENTENDA

Corpos dos Mamonas Assassinas serão exumados após quase 30 anos do acidente

Entenda a decisão dos familiares

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:30

Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução

Quase três décadas após o acidente aéreo que matou os integrantes dos Mamonas Assassinas, os corpos dos cinco músicos serão exumados nesta segunda-feira (23). A decisão foi tomada em comum acordo entre as famílias, que optaram pela cremação dos restos mortais e pela transformação das cinzas em adubo para o plantio de cinco árvores no BioParque Cemitério de Guarulhos, cidade onde o grupo morava.

O acidente ocorreu em 2 de março de 1996, quando a aeronave Learjet 25D que transportava a banda se chocou contra a Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, durante uma tentativa de arremetida. Além dos músicos, morreram o piloto, o copiloto, um ajudante de palco e um segurança.

Os integrantes da banda eram Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli. Na época, o grupo vivia o auge da carreira após o lançamento do primeiro e único álbum, que vendeu milhões de cópias e se tornou um dos maiores sucessos comerciais da música brasileira.

O velório, realizado no Ginásio Municipal Paschoal Thomeu, em Guarulhos, reuniu cerca de 30 mil pessoas, enquanto mais de cem mil acompanharam o cortejo até o cemitério Parque das Primaveras. A comoção nacional marcou uma das despedidas mais impactantes da história recente do país.