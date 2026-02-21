Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim de uma era: Nestlé anuncia que não fabricará mais sorvetes no Brasil

Gigante suíça vai vender operações e focar em áreas mais lucrativas, como café e nutrição

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07:51

Sorvetes Nestlé
Sorvetes Nestlé Crédito: Reprodução

Quem é apaixonado pela variedade de sorvetes Nestlé vai precisar começar a se despedir da guloseima. A marca anunciou que não vai mais investir no ramo e que muito em breve os produtos sumirão de vez das prateleiras.

O anúncio da Nestlé deque vai deixar o negócio de sorvetes, impacta diretamente uma das categorias mais populares do mercado brasileiro. A decisão faz parte de uma reestruturação global da companhia, que pretende concentrar esforços em segmentos considerados mais rentáveis.

Sorvetes Nestlé

Sorvetes Nestlé por Reprodução
Sorvetes Nestlé por Reprodução
Sorvetes Nestlé por Reprodução
Sorvetes Nestlé por Reprodução
Sorvetes Nestlé por Reprodução
Sorvetes Nestlé por Reprodução
1 de 6
Sorvetes Nestlé por Reprodução

Segundo a empresa, os negócios remanescentes de sorvetes serão vendidos para a Froneri, joint venture criada em 2016 entre a própria Nestlé e o fundo PAI Partners. A companhia já havia se desfeito de parte dessa operação nos últimos anos e agora avança para sair completamente do segmento.

A mudança está alinhada à estratégia do presidente da empresa, Philipp Navratil, de simplificar o portfólio e priorizar áreas como café, nutrição, alimentos e cuidados com animais de estimação, que hoje representam a maior fatia das vendas globais.

Leia mais

Imagem - Saturno e Netuno iniciam ciclo raro em Áries e impulsionam mudanças profundas; fenômeno acontece a cada 36 anos

Saturno e Netuno iniciam ciclo raro em Áries e impulsionam mudanças profundas; fenômeno acontece a cada 36 anos

Imagem - Horóscopo (23 de fevereiro e 1º de março) aponta fase de sensibilidade e alerta para impulsos; veja previsão para os 12 signos

Horóscopo (23 de fevereiro e 1º de março) aponta fase de sensibilidade e alerta para impulsos; veja previsão para os 12 signos

Imagem - Ator Eric Dane grava entrevista para ser exibida apenas após sua morte e emociona com despedida às filhas

Ator Eric Dane grava entrevista para ser exibida apenas após sua morte e emociona com despedida às filhas

Em comunicado, o executivo afirmou que a empresa busca concentrar recursos em marcas mais fortes e aumentar a eficiência da operação. A decisão também ocorre em meio à queda no lucro e nas vendas registradas em 2025.

Dados divulgados pela companhia mostram que o lucro líquido caiu 17% no último ano, enquanto a receita teve leve recuo. Diante desse cenário, a Nestlé iniciou negociações para vender as operações de sorvetes que ainda mantém em alguns países.

A saída do setor não significa o fim imediato dos produtos nas prateleiras, mas indica uma mudança estrutural no comando do negócio, que passará para outra empresa.

Mais recentes

Imagem - Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva
Imagem - BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone
Imagem - Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro