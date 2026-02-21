VALEU, FOI BOM, ADEUS!

Fim de uma era: Nestlé anuncia que não fabricará mais sorvetes no Brasil

Gigante suíça vai vender operações e focar em áreas mais lucrativas, como café e nutrição

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07:51

Sorvetes Nestlé Crédito: Reprodução

Quem é apaixonado pela variedade de sorvetes Nestlé vai precisar começar a se despedir da guloseima. A marca anunciou que não vai mais investir no ramo e que muito em breve os produtos sumirão de vez das prateleiras.

O anúncio da Nestlé deque vai deixar o negócio de sorvetes, impacta diretamente uma das categorias mais populares do mercado brasileiro. A decisão faz parte de uma reestruturação global da companhia, que pretende concentrar esforços em segmentos considerados mais rentáveis.

Segundo a empresa, os negócios remanescentes de sorvetes serão vendidos para a Froneri, joint venture criada em 2016 entre a própria Nestlé e o fundo PAI Partners. A companhia já havia se desfeito de parte dessa operação nos últimos anos e agora avança para sair completamente do segmento.

A mudança está alinhada à estratégia do presidente da empresa, Philipp Navratil, de simplificar o portfólio e priorizar áreas como café, nutrição, alimentos e cuidados com animais de estimação, que hoje representam a maior fatia das vendas globais.

Em comunicado, o executivo afirmou que a empresa busca concentrar recursos em marcas mais fortes e aumentar a eficiência da operação. A decisão também ocorre em meio à queda no lucro e nas vendas registradas em 2025.

Dados divulgados pela companhia mostram que o lucro líquido caiu 17% no último ano, enquanto a receita teve leve recuo. Diante desse cenário, a Nestlé iniciou negociações para vender as operações de sorvetes que ainda mantém em alguns países.