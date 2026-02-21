Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça de MG absolve homem acusado de estuprar menina de 12 anos por ser 'costume mantido na cidade' e gera revolta

TJMG considerou “caso peculiar” e formação de núcleo familiar para inocentar réu de 35 anos; Ministério Público deve recorrer

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09:25

Para denunciar abuso sexual, ligue 180
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 Crédito: Reprodução

A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, em Indianópolis, no Triângulo Mineiro. A decisão reformou a condenação de primeira instância e provocou forte repercussão jurídica e social.

De acordo com o processo, o réu mantinha um relacionamento com a adolescente. Pela legislação federal em vigor desde 2009, qualquer relação sexual com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente de consentimento ou autorização da família, já que a lei considera absoluta a incapacidade da vítima para consentir.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
1 de 9
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

No acórdão, os desembargadores que votaram pela absolvição entenderam que o caso apresentava características específicas que o diferenciariam da regra geral prevista na legislação. O relator do recurso, desembargador Magid Nauef Láuar, afirmou que o relacionamento ocorria com conhecimento da mãe da adolescente e sem uso de violência, classificando a situação como formação de um “núcleo familiar”.

Em seu voto, o magistrado utilizou o conceito jurídico de distinguishing, sustentando que as particularidades do processo permitiriam uma decisão diversa da aplicação literal da norma. Ele também mencionou o que chamou de “costume mantido na cidade” e apontou que a vítima já possuía experiências anteriores, entendimento que, segundo o relator, afastaria a condição de vulnerabilidade.

Leia mais

Imagem - Corpos dos Mamonas Assassinas serão exumados após quase 30 anos do acidente

Corpos dos Mamonas Assassinas serão exumados após quase 30 anos do acidente

Imagem - Leo Santana corta Milena ao vivo no BBB 26: 'Não vou falar'

Leo Santana corta Milena ao vivo no BBB 26: 'Não vou falar'

Imagem - Polilaminina: o que é a injeção que está fazendo tetraplégicos voltarem a andar e por que ela não está disponível para todos

Polilaminina: o que é a injeção que está fazendo tetraplégicos voltarem a andar e por que ela não está disponível para todos

O voto foi acompanhado pelo desembargador Walner Barbosa Milward de Azevedo. Com isso, além da absolvição do acusado, a mãe da adolescente, que respondia por conivência, também foi inocentada. O homem, que estava preso preventivamente, foi colocado em liberdade.

A decisão não foi unânime. A desembargadora Kárin Emmerich apresentou voto divergente e defendeu a manutenção da condenação. Para ela, a vulnerabilidade de menores de 14 anos é absoluta e não pode ser relativizada com base em comportamento, histórico da vítima ou alegação de vínculo afetivo.

A repercussão foi imediata. Fernando Magno, diretor da Rede Nacional de Conselheiros Tutelares, classificou o entendimento como “retrocesso civilizatório” e afirmou que utilizar a ideia de núcleo familiar como justificativa pode abrir brechas para outras violações contra crianças e adolescentes.

O Ministério Público de Minas Gerais informou que está analisando o acórdão e deve recorrer às instâncias superiores. A Rede Nacional de Conselheiros Tutelares também anunciou que prepara uma petição, com apoio de profissionais da assistência social e da sociedade civil, para tentar reverter a decisão.

A pena prevista para o crime de estupro de vulnerável varia de 10 a 18 anos de reclusão.

Mais recentes

Imagem - Instrutor e turista americana morrem em acidente de asa-delta em famosa praia do Rio

Instrutor e turista americana morrem em acidente de asa-delta em famosa praia do Rio
Imagem - Pré-selecionados do Fies devem complementar inscrição até terça-feira (24)

Pré-selecionados do Fies devem complementar inscrição até terça-feira (24)
Imagem - Entenda o que é o Estímulo Elétrico Craniano, tratamento solicitado por defesa de Bolsonaro

Entenda o que é o Estímulo Elétrico Craniano, tratamento solicitado por defesa de Bolsonaro

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro