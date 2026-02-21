BBB 26

Leo Santana corta Milena ao vivo no BBB 26: 'Não vou falar'

Cantor evitou revelar escolha durante festa e seguiu show normalmente após pergunta da sister

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07:00

Leo Santana e Milena Crédito: Reprodução

Um momento inesperado marcou a festa do Big Brother Brasil nesta sexta-feira (20). Durante apresentação no programa, Leo Santana foi questionado por Milena sobre o nome do segundo filho com Lore Improta e decidiu não responder.

O episódio aconteceu quando o cantor comentou que completava cinco anos de casamento com Lore. “Está assistindo a nós! Por sinal, eu e minha esposa completamos cinco anos de casados hoje... Está assistindo lá com a barriga enorme”, disse ele, referindo-se à gravidez.

Milena aproveitou o momento e perguntou: “Qual o nome da outra criança? É Liz e o outro? Não sei o nome ainda”. Samira reforçou a curiosidade: “Já tem nome?”.

Sem entrar em detalhes, Leo respondeu de forma direta e encerrou o assunto. “Não vou falar, não! Let’s Go!”, afirmou, retomando o show em seguida.

O nome do segundo filho do casal já foi definido, mas ainda não foi divulgado publicamente. A única informação confirmada é que seguirá a tradição da família e começará com a letra L, assim como Liz, a primogênita.

Em entrevista anterior ao Gshow, o cantor revelou que o nome inicialmente pensado era Lorenzo, mas a decisão mudou após a reação da filha. “Vamos revelar [o nome] de forma aleatória; não vai ser como um chá revelação, uma grande produção. A gente tinha pensado em Lorenzo, mas a Liz confundiu nossa cabeça: ela começou a conversar com a barriguinha da mãe e falou diversos nomes, menos esse, então mudamos. Não vai ser Lorenzo, mas já decidimos o nome e, em breve, a gente conta”, declarou.

A previsão é que o bebê nasça entre o fim de maio e o início de junho.