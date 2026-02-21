Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Dia pede controle emocional, atenção com decisões rápidas e mais escuta antes de agir

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 00:30

Signo
Signo Crédito: Reprodução

Neste sábado (21 de fevereiro), o Anjo da Guarda traz um alerta direto sobre impulsividade e reações precipitadas. A energia do dia tende a provocar respostas rápidas, decisões sem análise e atitudes guiadas pelo emocional do momento. A espiritualidade orienta desacelerar, observar melhor o cenário e evitar agir no calor das emoções.

Situações mal interpretadas podem gerar conflitos desnecessários, especialmente em conversas e relações próximas. O dia não favorece confrontos nem decisões definitivas. O recado é simples, mas importante: nem tudo precisa ser resolvido agora.

Leia mais

Imagem - Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Imagem - Idosa de 86 anos bate recorde ao completar quase 6 minutos de prancha abdominal

Idosa de 86 anos bate recorde ao completar quase 6 minutos de prancha abdominal

Imagem - Internado em estado gravíssimo, Marcelo Pretto é intubado após convulsões, parada cardíaca e infecção

Internado em estado gravíssimo, Marcelo Pretto é intubado após convulsões, parada cardíaca e infecção

Gêmeos

O Anjo da Guarda pede atenção com a comunicação. Palavras ditas sem filtro podem causar mal-entendidos difíceis de reparar depois. O momento exige mais escuta e menos reação imediata. Revisar antes de falar será essencial para evitar desgaste.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Virgem

A cobrança interna pode aumentar e gerar ansiedade. O Anjo da Guarda orienta a não tentar resolver tudo de uma vez. Organizar prioridades e respeitar seus próprios limites será mais produtivo do que se sobrecarregar.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Aquário

O dia pede cautela com decisões impulsivas, principalmente ligadas a mudanças ou rompimentos. O Anjo da Guarda reforça que agir sem reflexão pode trazer arrependimentos. Dar um tempo antes de decidir será fundamental.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia

Controle também é uma forma de proteção. Quando você desacelera e observa, evita erros que poderiam trazer consequências desnecessárias.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Gabriel Medina posa de cueca e sobe temperatura nas redes; veja fotos

Gabriel Medina posa de cueca e sobe temperatura nas redes; veja fotos

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão