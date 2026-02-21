SIGNO

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Dia pede controle emocional, atenção com decisões rápidas e mais escuta antes de agir

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 00:30

Signo Crédito: Reprodução

Neste sábado (21 de fevereiro), o Anjo da Guarda traz um alerta direto sobre impulsividade e reações precipitadas. A energia do dia tende a provocar respostas rápidas, decisões sem análise e atitudes guiadas pelo emocional do momento. A espiritualidade orienta desacelerar, observar melhor o cenário e evitar agir no calor das emoções.

Situações mal interpretadas podem gerar conflitos desnecessários, especialmente em conversas e relações próximas. O dia não favorece confrontos nem decisões definitivas. O recado é simples, mas importante: nem tudo precisa ser resolvido agora.

Gêmeos

O Anjo da Guarda pede atenção com a comunicação. Palavras ditas sem filtro podem causar mal-entendidos difíceis de reparar depois. O momento exige mais escuta e menos reação imediata. Revisar antes de falar será essencial para evitar desgaste.

Virgem

A cobrança interna pode aumentar e gerar ansiedade. O Anjo da Guarda orienta a não tentar resolver tudo de uma vez. Organizar prioridades e respeitar seus próprios limites será mais produtivo do que se sobrecarregar.

Aquário

O dia pede cautela com decisões impulsivas, principalmente ligadas a mudanças ou rompimentos. O Anjo da Guarda reforça que agir sem reflexão pode trazer arrependimentos. Dar um tempo antes de decidir será fundamental.

