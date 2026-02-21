Acesse sua conta
Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Leitura do dia aponta limpeza energética, afastamento de influências ruins e fortalecimento da intuição

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 00:45

Baralho cigano
Baralho ciganoBaralho cigano Crédito: ShutterstockShutterstock

A carta A Cruz rege o Baralho Cigano neste sábado (21 de fevereiro) e indica um dia de encerramento de ciclos pesados e libertação de cargas emocionais. A energia pode começar mais densa, com sensação de cansaço ou preocupação, mas tende a evoluir para alívio à medida que situações vão sendo compreendidas e aceitas.

No campo emocional, a carta revela processos de superação. Questões que vinham causando dor ou desgaste começam a perder força, principalmente quando há aceitação do que não pode ser mudado. O dia favorece o desapego e a compreensão de que nem tudo está sob controle.

Na vida prática, pode haver atrasos, imprevistos ou necessidade de lidar com responsabilidades que exigem mais esforço. Ainda assim, a energia não é de bloqueio, e sim de finalização. Resolver pendências hoje abre espaço para dias mais leves à frente.

No aspecto espiritual, A Cruz indica proteção intensa. Há limpeza de energias negativas e afastamento de influências que já não fazem sentido no seu caminho. O momento é de fortalecimento interno e conexão com a própria fé.

Mesmo com possíveis desafios ao longo do dia, a tendência é de encerramento e reorganização. O que hoje parece difícil pode representar exatamente o que precisava acontecer para que um novo ciclo comece com mais leveza.

