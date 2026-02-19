Idosa de 86 anos bate recorde ao completar quase 6 minutos de prancha abdominal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:42
Aos 86 anos, a cirurgiã-dentista Gloria Belandria de Stoppello ganhou destaque nas redes sociais após compartilhar um feito físico que chamou atenção: ela permaneceu por 5 minutos e 44 segundos na posição de prancha abdominal. Segundo a própria publicação, o tempo supera uma marca anterior de 5 minutos e 20 segundos.
O registro foi divulgado pela própria Gloria, que celebrou a conquista e agradeceu a pessoas próximas que fizeram parte da trajetória. “Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, à Virgem, à minha família e amigos, ao Dr. Fernando Bellera, por ser o responsável por eu estar vivendo esse momento, ao meu neto Angel Mauricio, companheiro dos meus primeiros passos. A Corina, Efraín, Omán, à equipe dessa grande academia, @struktura, que todos os dias me recebem com um sorriso. Ao meu grande amigo e paciente Didi, minhas orações e minha gratidão por me dar a oportunidade de realizar o sonho de quebrar o recorde, que era de uma senhora com o tempo de 5 minutos e 20 segundos desde 2021 na prancha abdominal. Consegui com o tempo de 5 minutos e 44 segundos. Obrigada”, escreveu.
Vovó Fitness
Apesar da repercussão, não há confirmação oficial do Guinness World Records sobre o reconhecimento da marca como recorde mundial até o momento.
Mesmo sem homologação, o desempenho chamou atenção e reforçou o debate sobre envelhecimento ativo, disciplina e prática regular de exercícios físicos na terceira idade.