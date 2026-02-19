VOVÓ FITNESS

Idosa de 86 anos bate recorde ao completar quase 6 minutos de prancha abdominal

Ela compartilhou feito nas redes sociais e afirma ter ultrapassado tempo de referência na modalidade

O registro foi divulgado pela própria Gloria, que celebrou a conquista e agradeceu a pessoas próximas que fizeram parte da trajetória. “Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, à Virgem, à minha família e amigos, ao Dr. Fernando Bellera, por ser o responsável por eu estar vivendo esse momento, ao meu neto Angel Mauricio, companheiro dos meus primeiros passos. A Corina, Efraín, Omán, à equipe dessa grande academia, @struktura, que todos os dias me recebem com um sorriso. Ao meu grande amigo e paciente Didi, minhas orações e minha gratidão por me dar a oportunidade de realizar o sonho de quebrar o recorde, que era de uma senhora com o tempo de 5 minutos e 20 segundos desde 2021 na prancha abdominal. Consegui com o tempo de 5 minutos e 44 segundos. Obrigada”, escreveu.