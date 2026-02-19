Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Wagner Moura relata receio de abordagem do ICE e dispara: 'Esses caras podem te matar'

Ator baiano concedeu entrevista ao jornal El País na última quarta-feira (18)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18:37

Wagner Moura é indicado ao o Oscar e coloca o cinema brasileiro mais uma vez na premiação
Wagner Moura é indicado ao o Oscar e coloca o cinema brasileiro mais uma vez na premiação Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Wagner Moura fez declaração sobre a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e as políticas de controle migratório do governo de Donald Trump. Em entrevista ao jornal espanhol El País, publicada nesta quarta-feira (18), o artista refletiu sobre a atuação dos agentes no país norte-americano.

Mesmo vivendo um momento histórico na carreira como o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo filme “O Agente Secreto”, Moura afirmou que teme encontrar agentes do órgão. O ator reside em Los Angeles, na Califórnia, com a esposa, a fotógrafa e cineasta Sandra Delgado, e os filhos Bem, Salvador e José.

Durante a conversa, o brasileiro expressou preocupação com o atual cenário político. "Estamos atravessando um momento muito feio; até eu tenho medo de me deparar com o ICE. Digo isso porque reajo de maneira explosiva quando vejo uma situação de injustiça ou de autoritarismo diante dos meus olhos. E agora não sei se conseguiria fazer isso, porque esses caras podem te matar, como vimos”, declarou.

Moura também traçou um paralelo entre a situação política dos Estados Unidos e do Brasil: "É curioso como se repetem os mesmos padrões que ocorreram no Brasil. Por exemplo, demonizar os atores, os artistas, os jornalistas e as universidades. A extrema direita no Brasil foi muito eficaz em transformar, diante das pessoas, os artistas brasileiros em inimigos do povo. Com um discurso com mensagens como a de que essa gente vive do dinheiro público. Ou como conseguiram fazer com que a verdade desaparecesse".

"Há cerca de dez anos, no Brasil, fomos muito ingênuos. Pensávamos que o Facebook podia ser uma ferramenta de conexão, de mobilização das pessoas e de democratização da informação. Hoje é evidente a união entre os oligarcas da tecnologia e a extrema direita”, completou o ator.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
1 de 17
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

No início de fevereiro, em participação no podcast Happy Sad Confused, o protagonista de “O Agente Secreto” relembrou sua mudança para os Estados Unidos, ocorrida em 2017, após o sucesso da série "Narcos". Na ocasião, ele destacou a ajuda do amigo e ator chileno Pedro Pascal, que atendeu ao seu pedido de uma “carta de recomendação” para o processo migratório.

"Ele foi super importante quando me mudei para os Estados Unidos, porque pedi que ele escrevesse aquelas cartas para o serviço de imigração. Naquela época não tinha o ICE, era mais fácil", comentou.

Leia mais

Imagem - Thiaguinho e Carol Peixinho comemoram 'mêsversário' do filho Bento

Thiaguinho e Carol Peixinho comemoram 'mêsversário' do filho Bento

Imagem - Veja lista de artistas internacionais que marcaram presença no Carnaval 2026

Veja lista de artistas internacionais que marcaram presença no Carnaval 2026

Imagem - Saiba quem é Gabriela Berlingeri, apontada como a namorada de Bad Bunny

Saiba quem é Gabriela Berlingeri, apontada como a namorada de Bad Bunny

Tags:

Wagner Moura

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas