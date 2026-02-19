Acesse sua conta
Saiba quem é Gabriela Berlingeri, apontada como a namorada de Bad Bunny

O cantor porto-riquenho foi visto acompanhado em São Paulo na última quarta-feira (18)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:31

Bad Bunny em suposta reconciliação com a e
Bad Bunny em suposta reconciliação com a e Crédito: Divulgação/ Reprodução

Bad Bunny está no Brasil com a "Debí Tirar Más Fotos World Tour", mas foi um flagra fora dos palcos que chamou a atenção dos fãs. O cantor, que recentemente fez história ao se apresentar no show de intervalo do Super Bowl, apareceu acompanhado da influenciadora e empresária Gabriela Berlingeri em um restaurante na noite da última quarta-feira (18).

As apresentações em São Paulo acontecem na próxima sexta-feira (20) e no sábado (21), no Allianz Parque. Esta é a primeira vez que o artista se apresenta em solo brasileiro.

Gabriela não é um rosto desconhecido para os fãs de Benito. Os dois viveram um romance que teve início em 2017, após se conhecerem em Porto Rico, e oficializaram o namoro três anos depois, em 2020. No entanto, o relacionamento chegou ao fim em 2022. No ano seguinte, Bad Bunny iniciou um namoro com a modelo Kendall Jenner.

Com o término do envolvimento com Kendall em 2024, as especulações sobre uma possível reconciliação com a influenciadora ganharam força. Recentemente, os dois foram vistos juntos em Buenos Aires, na Argentina, durante a passagem da turnê pela cidade. Berlingeri também marcou presença no Grammy, onde Bad Bunny venceu na categoria Álbum do Ano, e na apresentação do cantor no Super Bowl.

Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl

Também porto-riquenha, Gabriela atua como modelo e influenciadora, acumulando mais de 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais. No lado empreendedor, ela comanda a marca Diciembre Veintinueve (D29), focada em joias e também assina a linha de moda praia D29 Swim.

Apesar das aparições recorrentes, ainda não houve uma declaração pública oficial confirmando o reatamento do namoro.

