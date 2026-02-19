CARNAVAL 2026

Veja lista de artistas internacionais que marcaram presença no Carnaval 2026

De Salvador ao Rio de Janeiro, celebridades internacionais escolheram o Brasil para aproveitar a folia

K Kamila Macedo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:54

Artistas internacionais no Brasil durante Carnaval 2026 Crédito: Divulgação/ Divulgação Nº1/ Vitor Santos AgNews

Que o Carnaval brasileiro é um fenômeno global, todos já sabem. Em 2026, diversos artistas internacionais escolheram passar a data em solo nacional, marcando presença em circuitos de Salvador, nos camarotes do Rio de Janeiro e nos blocos de São Paulo.

Shawn Mendes

O cantor canadense Shawn Mendes tornou o Brasil um destino frequente, intensificado pelo suposto relacionamento com a atriz brasileira Bruna Marquezine. O dono do hit “Treat You Better” desembarcou no Rio de Janeiro em 2 de fevereiro, mas foi visto no aeroporto de Salvador poucos dias depois, na quarta-feira (11). Ele aproveitou o sábado (14) de Carnaval no trio de Ivete Sangalo, no circuito Barra-Ondina, e também foi visto curtindo a energia da folia junto aos foliões no Bloco Coruja.

Ricky Martin

O astro porto-riquenho Ricky Martin marcou presença na Sapucaí durante o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Além do sambódromo, o cantor participou do tradicional Baile da Arara na última sexta-feira (13). "O Brasil é minha casa. Amo a música, amo a cultura, fui brasileiro em outra vida!", comentou em entrevista ao Gshow. Esta não é a primeira experiência carnavalesca de Martin, que em 1997 desfilou pela Portela em um enredo que homenageava a cidade de Olinda.

Leigh-Anne Pinnock

A cantora britânica Leigh-Anne Pinnock, ex-integrante do grupo Little Mix, também aproveitou a temporada festiva. Ela esteve ao lado de Ivete Sangalo no bloco "Quem Pede, Pede" durante o pré-Carnaval de São Paulo, no sábado (7), e acompanhou Ludmilla no circuito Dodô, em Salvador, na quinta-feira (12).

Sarah Jessica Parker

A intérprete de Carrie Bradshaw, da série "Sex And The City", visitou a capital fluminense pela primeira vez durante o Carnaval e veio como convidada do Baile da Arara. A estrela de Hollywood compareceu ao evento em Santa Teresa a convite da marca de gin Tanqueray. Para a ocasião, ela utilizou um modelo exclusivo batizado de “The No Dress”, criado pela estilista brasileira Isabela Capeto.

Ne-YO

O astro do R&B, Ne-Yo, realizou uma turnê especial de Carnaval pelo país entre os dias 16 e 17 de fevereiro. O cronograma do artista incluiu passagens pelo Carvalheira na Ladeira, em Olinda, pelo Camarote Salvador, em Salvador, e pelo Nosso Camarote, no Rio de Janeiro.

Calvin Harris

O DJ escocês Calvin Harris foi a atração principal do bloco Skol, que desfilou no último domingo (8) na Rua da Consolação, em São Paulo. A apresentação foi marcada por um forte tumulto devido à superlotação, o que resultou em dezenas de foliões precisando de atendimento médico após passarem mal no local.