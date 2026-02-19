CARNAVAL 2026

Valor da fantasia usada por Juliana Paes, feita por grife italiana, impressiona; veja fotos

Fantasia da atriz já nasce histórica, feita com exclusividade e delicadeza

Juliana Paes retornou a Viradouro Crédito: Reprodução | Instagram

A volta de Juliana Paes como rainha de bateria da Unidos da Viradouro foi um dos momentos mais marcantes do Carnaval 2026. A atriz, que retornou ao lado de Mestre Ciça, homenageado pela agremiação e vencedora do Carnaval neste ano, usou uma fantasia digna de rainha, que demorou mais de 250 horas para ser feita pelo ateliê da grife italiana Dolce & Gabbana.

Foi a primeira vez que uma grife internacional produziu uma peça que faz parte de um enredo de escola de samba. "Recebi o convite para desenvolver a fantasia e levamos a ideia ao carnavalesco da escola, Tarcisio Zanon. Eles acharam o máximo. É a primeira vez que uma marca de luxo internacional desenvolve algo semelhante no Brasil", conta a ex-global, em entrevista publicada pelo jornal O Globo.

Desenvolvida pelos designers Domenico Dolce e Stefano Gabbana, a fantasia foi feita por 13 artesãos. De acordo com informações de O Globo, a peça está estimada em mais de 100 mil euros, o equivalente a R$ 602,7 mil na cotação atual.

A parte de cima traz um sutiã em formato de coração, bordado com cristais e aplicações florais. Uma cascata em prata e vermelho com gotas douradas dão um toque a mais. A calcinha cravejada é inspirada na coleção primavera-verão lançada em 2005 pela grife, que fez uma parceria com a Havaianas. Já o costeiro, em formato de leque de plumas, vem diretamente do acervo da escola de samba.

