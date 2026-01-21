Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Cadê a rainha?’: Fãs sentem falta de Juliana Paes no ensaios da Viradouro

Atriz não compareceu ao último ensaio, uma das maiores comemorações da agremiação

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:05

Juliana Paes retornou ao posto de rainha de bateria
Juliana Paes retornou ao posto de rainha de bateria Crédito: Reprodução | Instagram

Juliana Paes retornou ao posto de rainha de bateria da Viradouro, o que agradou muito o público de Niterói. No entanto, a ausência da atriz no ensaio da agremiação no último domingo (18), não agradou nada os fãs.

Juliana esteve presente em apenas um dos sete ensaios da Avenida Amaral Peixoto, uma das principais do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, várias pessoas sentiram a falta da rainha.

Juliana Paes no Carnaval

Juliana Paes por Reprodução
Juliana Paes por Reprodução
Juliana Paes retorna ao Carnaval por Reprodução
Juliana Paes por Reprodução
Juliana Paes por Reprodução
1 de 5
Juliana Paes por Reprodução

Leia mais

Imagem - Idoso leva golpe de R$ 32 mil acreditando namorar com a atriz Juliana Paes

Idoso leva golpe de R$ 32 mil acreditando namorar com a atriz Juliana Paes

Imagem - Depois de anos longe, Juliana Paes surpreende com retorno triunfal à Sapucaí

Depois de anos longe, Juliana Paes surpreende com retorno triunfal à Sapucaí

Imagem - Juliana Paes vai a hotel luxuoso na Suíça para recarregar energias; diárias são de até R$ 23 mil

Juliana Paes vai a hotel luxuoso na Suíça para recarregar energias; diárias são de até R$ 23 mil

"Dona Juliana Paes está há um tempo sem participar dos ensaios de quadra e ensaios de rua, né", questionou uma torcedora. "Dia de Amaral Peixoto e a rainha não estava lá. Tem que parar de normalizar isso", cobrou uma pessoa.

"Adoro ela, mas já está bem feio isso. Domingo que vem é o último ensaio de rua e ela ainda não apareceu", comentou outro. Juliana não aparece na Viradouro desde o dia 9 de dezembro, último ensaio em que esteve presente, na quadra.

A atriz volta ao Viradouro exatamente no ano em que a escola de Niterói homenageará o enredo Ciça, seu mestre de bateria. Anteriormente, Erika Januza ocupava o posto de rainha de bateria.

Aos 46 anos, a atriz admitiu que, no início, teve dúvidas se conseguiria encarar a responsabilidade. “Eu congelei e falei: ‘me deixa pensar um pouco. Não sei se dou conta’. Mas como dizer não ao Ciça? Não tem como”, contou em entrevista no Roda Viva. A artista ainda relembrou o pai, Carlos Henrique Paes, que quando sofria com Alzheimer, acreditava que Juliana ainda era rainha de bateria da agremiação, e que ela deveria voltar ao posto, o que, de fato, aconteceu, quando recebeu o convite de Ciça.

Tags:

Juliana Paes

Mais recentes

Imagem - Paolla Oliveira é criticada após receber buquês de flores sem autorização: ‘Foi ela pra chamar atenção do ex’

Paolla Oliveira é criticada após receber buquês de flores sem autorização: ‘Foi ela pra chamar atenção do ex’
Imagem - Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive

Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive
Imagem - Especialista diz que 'nó muscular' nasce no cérebro e que termo dos anos 1980 é uma lenda

Especialista diz que 'nó muscular' nasce no cérebro e que termo dos anos 1980 é uma lenda

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?
01

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
02

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
03

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs