NÃO FOI!

‘Cadê a rainha?’: Fãs sentem falta de Juliana Paes no ensaios da Viradouro

Atriz não compareceu ao último ensaio, uma das maiores comemorações da agremiação

Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:05

Juliana Paes retornou ao posto de rainha de bateria Crédito: Reprodução | Instagram

Juliana Paes retornou ao posto de rainha de bateria da Viradouro, o que agradou muito o público de Niterói. No entanto, a ausência da atriz no ensaio da agremiação no último domingo (18), não agradou nada os fãs.

Juliana esteve presente em apenas um dos sete ensaios da Avenida Amaral Peixoto, uma das principais do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, várias pessoas sentiram a falta da rainha.

"Dona Juliana Paes está há um tempo sem participar dos ensaios de quadra e ensaios de rua, né", questionou uma torcedora. "Dia de Amaral Peixoto e a rainha não estava lá. Tem que parar de normalizar isso", cobrou uma pessoa.

"Adoro ela, mas já está bem feio isso. Domingo que vem é o último ensaio de rua e ela ainda não apareceu", comentou outro. Juliana não aparece na Viradouro desde o dia 9 de dezembro, último ensaio em que esteve presente, na quadra.

A atriz volta ao Viradouro exatamente no ano em que a escola de Niterói homenageará o enredo Ciça, seu mestre de bateria. Anteriormente, Erika Januza ocupava o posto de rainha de bateria.