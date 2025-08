CARNAVAL 2026

Depois de anos longe, Juliana Paes surpreende com retorno triunfal à Sapucaí

Atriz será coroada em grande evento no dia 30 de agosto

Juliana Paes está de volta ao Carnaval carioca em grande estilo. Após um hiato de oito anos longe da Marquês de Sapucaí, a atriz foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro, escola campeã do Carnaval do Rio em 2020 e destaque nos últimos anos. A coroação está marcada para o dia 30 de agosto, em uma cerimônia especial que promete movimentar o mundo do samba. >