APAIXONADO?

Belo surpreende fãs e confirma que pretende reatar com Gracyanne Barbosa

Cantor revelou que ainda ama a musa fitness e indicou possível reconciliação, mesmo namorando

Heider Sacramento

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 06:56

Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio Crédito: Reprodução/TV Globo

O cantor Belo movimentou as redes sociais na noite desta terça-feira (5) ao responder a um fã sobre a possibilidade de voltar com Gracyanne Barbosa. Mesmo vivendo um novo relacionamento com a influenciadora Rayanne Figliuzzi, o pagodeiro surpreendeu ao indicar que ainda tem planos de reconciliação com a ex-esposa. >

Durante uma interação nas redes sociais, um internauta questionou: “Se ainda ama a @Graoficial e vai voltar com ela, responde com um emotion... haha”. Belo respondeu com um emoji de coração, gesto que rapidamente viralizou e reacendeu a esperança dos fãs do ex-casal. Nos comentários, internautas passaram a torcer pela volta dos dois.>

Apesar da declaração, Belo atualmente está namorando Rayanne Figliuzzi, com quem assumiu publicamente o relacionamento durante o Carnaval de 2025, após rumores que começaram em dezembro de 2024. Recentemente, Rayanne se envolveu em uma polêmica familiar envolvendo o pai de seu filho.>

Em entrevista concedida ao Portal LeoDias, Belo comentou brevemente sobre o divórcio com Gracyanne. Segundo ele, o processo judicial segue em andamento e o surpreendeu. “Você sabe mais da minha vida do que eu. Perguntam coisas que eu mesmo fico sabendo pela imprensa. Mas ali a gente está discutindo, logicamente, na Justiça. Então, não precisava disso. Agora, tenho que manter tudo em segredo”, afirmou.>