POLÊMICA

Namorada de Belo denuncia ex na delegacia após ataques nas redes: 'Calúnia e difamação'

Rayane Figliuzzi acusa o ex-companheiro de perseguição e explica disputa judicial pela guarda do filho

A influenciadora digital Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, procurou a Polícia Civil do Rio de Janeiro após ser alvo de uma nova onda de ataques nas redes sociais. Segundo a criadora de conteúdo, as mensagens ofensivas foram motivadas por declarações públicas feitas por seu ex-companheiro, Junior Navarro, que a acusou de negligenciar o filho do casal. >