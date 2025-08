SAUDADE

Carolina Dieckmann fala sobre luto por Preta Gil: 'Tem dia que você já acorda chorando'

Atriz se emociona ao relatar dor da perda e destaca últimos momentos ao lado da cantora

Heider Sacramento

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 07:57

Carolina Dieckmann se emociona ao falar do luto por Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmann emocionou seguidores ao abrir o coração sobre o luto pela morte de sua grande amiga, Preta Gil, que faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de um câncer. Em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram nesta segunda-feira (4), a atriz compartilhou suas reflexões sobre a dor da perda e relembrou os últimos momentos que viveu ao lado da cantora. >

“Eu perdi a minha mãe seis anos atrás e meio que eu entendi a minha maneira de processar o luto, muito através dessa perda”, contou Carolina. Ela explicou que o luto não segue uma linha previsível: “Pra mim é uma coisa totalmente irregular. Ele não é reto, nem crescente, nem decrescente. Ele é como uma onda: tem dia que você tá numa onda de não acreditar, que você entra em negação, e aí você consegue passar melhor por aquele dia.”>

Carolina Dickmmann e Preta Gil 1 de 11

A atriz ressaltou que o processo é cheio de altos e baixos. “Tem dia que você já acorda chorando, com uma dor, com uma angústia, com um peso no peito. Tem dia que você acha que acordou bem e ele fica ruim, tem dia que você acha que acordou ruim e ele fica bom”, disse, revelando a intensidade emocional que tem enfrentado desde a partida de Preta.>

Carolina também compartilhou que esteve com Preta nos últimos dias de vida, nos Estados Unidos, e que essa despedida carinhosa tem ajudado a amenizar a dor. “O meu coraçãozinho, por incrível que pareça, continua muito em paz. Essa coisa de eu ter ido ficar com ela, de eu ter dito tanto ‘eu te amo’, de eu ter feito massagem, de eu ter ficado com a mão dada assim, sabe, em todos os momentos”, relembrou.>

Comovida, ela disse que o amor vivido entre as duas amortece o sofrimento. “Isso é uma coisa que não alivia a dor, mas acalma a dor, coloca a dor. É como se a minha dor estivesse num colo. E esse colo foi preparado por esse amor. Ela me ajudou a preparar esse colo”, declarou.>