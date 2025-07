saúde

Quer incluir mais proteínas nas refeições? Confira 6 dicas

Veja como consumir esse nutriente de maneira saudável para manter o bem-estar do corpo e aumentar a massa muscular

Publicado em 30 de julho de 2025 às 12:35

As proteínas devem fazer parte de uma alimentação equilibrada Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

As proteínas são uma matéria-prima importante para a saúde do corpo. Responsáveis por parte da composição de todas as células e tecidos, formam músculos, esqueleto, pele, cabelos e unhas e constituem órgãos como coração, pulmão e rins. Além disso, também formam substâncias vitais para funcionamento e defesa do organismo, como hormônios, enzimas, neurotransmissores e anticorpos. >

No entanto, para obter todos os seus benefícios, incluí-la nas refeições diárias é um critério fundamental que, muitas das vezes, não é cumprido devido à correria do dia a dia. Assim, muitas pessoas não consomem a quantidade recomendada de proteínas ou, ainda, exageram na dose, o que pode provocar fraqueza muscular, queda de cabelo, alterações na pele, problemas imunológicos etc. >

Apesar disso, a boa notícia é que é possível incluir as proteínas nas refeições de forma saudável. Abaixo, com ajuda da nutricionista Liz Galvão, parceira da Verde Campo, empresa de produtos sem lactose, listamos algumas dicas! >

1. Utilize diversas fontes

O corpo humano pode obter proteínas a partir de fontes vegetais, como feijões, amendoim, soja, castanhas, espinafre, brócolis, chia, linhaça, aveia e lentilha, e por fontes animais, como leite, carnes, ovos, iogurte e queijo. >

Variar o cardápio com opções criativas pode ajudar a incluir proteínas desde as principais refeições até o lanchinho na hora da correria. Por exemplo: no café da manhã, ovos com queijo e sementes; nos lanches, iogurtes com castanhas ou granolas saudáveis; no almoço e jantar, carnes com cereais e leguminosas. >

2. Planeje as refeições

Planejar as refeições é fundamental para o sucesso da alimentação. Ainda, evita que você fique “comendo qualquer coisa” ou até que deixe de comer — o que também não é o ideal. >

3. Invista em lanches práticos

Sabemos que, hoje em dia, a maioria das pessoas vive uma rotina intensa. Então, ter opções que facilitam ajuda bastante, como os iogurtes e shakes proteicos, produtos cujo segmento continua a crescer. É interessante optar por marcas que se preocupem com os ingredientes de boa qualidade e que auxiliem no bem-estar. >

Lanches práticos facilitam o consumo de proteínas Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

4. Utilize pasta de oleaginosas como acompanhamento

Nos lanches práticos, vale investir também em pasta de amendoim, de castanha-de-caju, de amêndoas ou de nozes, pois elas são ótimas fontes de proteína vegetal e gorduras boas. Para isso, basta incluí-las como acompanhamento de frutas, pães integrais, panquecas ou até smoothies , isso ajuda a manter a quantidade de proteína diária e ainda adiciona mais sabor às refeições. >

5. Use suplementos com moderação e orientação

Se você tem dificuldade em atingir a quantidade ideal de proteína com a alimentação, suplementos como whey protein (ou versões vegetais, como proteína de arroz ou ervilha) podem ser aliados, desde que indicados por um nutricionista. >

6. Consulte um especialista

Em tempos de informações propagadas na internet, é preciso ficar atento. Fazer uma dieta por conta própria não é a melhor solução para ter resultados satisfatórios. Procure um nutricionista para te orientar, calcular as suas necessidades individuais de acordo com o seu organismo e objetivos. Ter uma dieta pré-estabelecida e um acompanhamento constante ajudaa manter a rotina de alimentação e conquistar o bem-estar. >