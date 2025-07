LITERATURA E GASTRONOMIA

Flipelô terá rota gastronômica baseada em personagens de Dias Gomes; confira locais

Evento literário acontece de 6 a 10 de agosto, em Salvador

Tharsila Prates

Publicado em 31 de julho de 2025 às 09:00

Prato 'Toninho das Couves', restaurante La Lupa Crédito: Divulgação

Restaurantes, bares, sorveterias e cafeterias do Pelourinho, Saúde e Santo Antônio Além do Carmo participarão de uma rota especial durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontece de 6 a 10 de agosto e tem o escritor e dramaturgo Dias Gomes como homenageado. >

São as personagens dele, aliás, que vão inspirar pratos, sobremesas e drinks criados exclusivamente para a Flipelô. Vai ter homenagem para Zé do Burro (O pagador de promessas), Dona Redonda (Saramandaia), Odorico Paraguassú (O bem-amado) e Dedé Cospe Rima (O pagador de promessas). A rota gastronômica foi batizada de Amados Sabores e conversa com o tema da festa este ano - 'Novela na Mesa'.>

Ao todo, 38 estabelecimentos comerciais participarão da ação, que vai de 7 a 10 de agosto, com pratos que misturam criatividade, literatura e memória. As opções incluem feijoadas, moquecas, sorvetes artesanais, drinks autorais e outros, com preços limitados até R$ 99.>

Veja a lista completa dos estabelecimentos, o que será servido e o preço:

A Mulherada Café (Rua Direita de Santo Antônio, 77 – Santo Antônio Além do Carmo)>

Risoleta – Mini-torta de carne seca com banana da terra caramelizada + cappuccino | R$ 30>

Alaíde do Feijão (Rua Alaíde do Feijão, 26 – Pelourinho)>

Zé do Burro – Feijoada preta com arroz, salada e farofa | R$ 70>

Antique Bistrô (Rua do Carmo, 6 – Santo Antônio Além do Carmo)>

Dona Pupú – Costela defumada com arroz cremoso de limão siciliano | R$ 79,90>

Axego (Rua J. Castro Rabelo, 16 – Pelourinho)>

Professor Astromar – Arroz de Hauçá com salada vinagrete e farofa | R$ 89,00>

Bar do Lula (Rua Direita do Santo Antônio, 01 – Santo Antônio Além do Carmo)>

Marcina – Escondidinho de fumeiro com banana da terra e queijo coalho maçaricado | R$ 63>

Bar e Restaurante Comida Caseira (Ladeira de São Miguel, 07 – Pelourinho)>

Toninho Jiló – Pernil ao molho de maracujá com tropeiro e farofa de banana | R$ 49,90>

Bar e Restaurante Ulisses (Rua Direita do Santo Antônio, 541 – Santo Antônio Além do Carmo)>

Dona Redonda – Medalhão paulista com purê de batata-doce e azeite de ervas | R$ 65>

Bistrô Negreiros (Rua do Alvo, 10 – Largo da Saúde)>

Odorico Paraguassú – Spaghetti com frutos do mar | R$ 52,90>

Boteco do Pelourinho (Largo do Cruzeiro de São Francisco, 5 – Pelourinho)>

Roque Santeiro – Carne do sol com queijo coalho, arroz e vinagrete | R$ 79,90>

Boteco do Viajante (Rua Maciel de Baixo, 15 – Pelourinho)>

Mestre Coca – Peixe na folha de bananeira com arroz de coco e vinagrete de banana | R$ 62>

Café e Cana (Rua do Carmo, 25 – Santo Antônio Além do Carmo)>

Dedé Cospe Rima – Drink de cachaça bálsamo com jenipapo, limão e rapadura | R$ 30>

Cais do Porto (Rua dos Carvões, 97 – Santo Antônio Além do Carmo)>

Padre Albano – Filé de atum com purê de batata e manteiga de sururu | R$ 39>

Cajueiro (Rua Alaíde do Feijão, 18 – Pelourinho)>

Zé das Medalhas – Medalhão de filé ao molho madeira com macarrão e salada | R$ 63,90>

Cantina da Lua (Praça 15 de Novembro, 2 – Terreiro de Jesus)>

Dona Pombinha – Moqueca de coco verde com pirão, farofa de azeite e arroz | R$ 59>

Cantinho Legal (Praça da Sé, 18 – Pelourinho)>

Beato Salú – Bobó de camarão com farofa crocante de banana da terra | R$ 99,90>

CGC Restaurante (Rua do Bispo, 5 – Praça da Sé)>

Dirceu Borboleta – Carne do sol com purê de banana da terra | R$ 56>

Chocolates Marrom Marfim (Rua Gregório de Matos, 17 – Pelourinho)>

Poeta – Tapioca de fumeiro com licor de doce de leite | R$ 52>

Cuco Bistrô (Largo do Cruzeiro de São Francisco, 6 – Pelourinho)>

Padre Hipólito – Rabada desfiada com creme de queijo, arroz e batata palha | R$ 99>

Dona Pimenta (Rua Maciel de Baixo, 55 – Pelourinho) >

Delegada Donana Medrado – Moqueca de camarão. Acompanhamentos: arroz; farofa; e vinagrete | R$ 59,90>

É Um Bar! (Rua Direita do Santo Antônio, 122 – Santo Antônio Além do Carmo)>

Dona Fifi – Língua no vinho tinto com purê de abóbora e furikake artesanal | R$ 52>

Fera Restaurante (Rua Direita do Santo Antônio, 112 – Santo Antônio Além do Carmo)>

João Gibão – Linguiça apimentada com farofa crocante e pão artesanal | R$ 59,90>

Kilimanjaro (Largo Pedro Arcanjo – Pelourinho)>

Maestro Totó – Escondidinho de carne seca com ceviche de manga e arroz | R$ 60>

La Lupa (Rua Direita do Santo Antônio, 491 – Santo Antônio Além do Carmo)>

Toninho das Couves – Costelinha suína agridoce com farofa de couve | R$ 55>

Maná Restaurante (Rua Alaíde do Feijão – Pelourinho)>

Delegado Feijó – Escondidinho de carne seca com arroz branco | R$ 79,90>

Maria Mata Moura (Rua Ordem Terceira, 8 – Pelourinho)>

Matilde – Salmão grelhado ao molho de mostarda e mel com tagliatelle verde | R$ 99,90>

Maron Bistrô (Rua Direita do Santo Antônio, 500 – Santo Antônio Além do Carmo)>

Bitela – Arroz “bem amado” com farofa Dias Gomes e proteína da casa | R$ 68>

O Coliseu (Largo do Cruzeiro de São Francisco, 9 – Pelourinho)>

João Ligeiro – Bacalhau desfiado com arroz, batata e legumes | R$ 99>

Odoyá (Largo do Cruzeiro de São Francisco, 1 – Pelourinho)>

Navalhada – Carne do sol com purê de aipim e baião de dois | R$ 88>

Ó Pai, Ó (Largo Terreiro de Jesus, 4 – Pelourinho)>

Coronel Zico Rosado – Tilápia empanada com camarão ao molho de coco e curry | R$ 59>

Pelô Bistrô (Rua das Portas do Carmo, 6 – Pelourinho – Hotel Casa do Amarelindo)>

Zé Maria – Risoto de abóbora com queijo coalho | R$ 78>

Ponto Vital (Rua Alaíde do Feijão, 23 – Pelourinho)>

Nezinho do Jegue – Moqueca de maturi com feijão fradinho e farofa de cana | R$ 79,90>

Poró Restaurante e Bar (Rua Direita do Santo Antônio, 445 – Santo Antônio Além do Carmo)>

Bonitão – Cubos de peixe no molho cítrico com arroz biru biru | R$ 47>

Portal do Pelô (Rua das Portas do Carmo, 33 – Pelourinho)>

Irmãs Cajazeiras – Filé de peixe ao molho de camarão com arroz e purê | R$ 49,99>

Rango Vegan (Rua Direita do Santo Antônio, 466 – Santo Antônio Além do Carmo)>

Prefeito Florindo – Creme de ervilha com batata doce e pesto de rúcula | R$ 24,90>

Subway Pelourinho (Praça da Sé – Pelourinho)>

Nicolau – Sanduíche de frango teriyaki com acompanhamento | R$ 36,50>

Tropicália Gelato & Caffè (Rua da Misericórdia, 7, loja 3 – Pelourinho)>

Stella – Torta de chocolate com maracujá e gelato | R$ 38>

Uauá (Rua Maciel de Baixo, 36 – 1° andar – Pelourinho)>

Cego Geremias – Escondidinho de camarão com queijo coalho maçaricado | R$ 70>

