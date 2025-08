ATENÇÃO

Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa

Interrupção acontece por conta dos ventos fortes na manhã desta sexta (1º)

Salvador e parte do litoral que abrange o Nordeste Baiano, Região Metropolitana (RMS) e Sul Baiano estão entre as áreas em alerta amarelo - significa perigo potencial - para acumulado de chuva. A capital baiana amanheceu com chuva fraca e 24ºC. >