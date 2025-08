SUCESSO

Modelo baiana estrela campanha mundial da Valentino: ‘Não binária e da favela, com orgulho!’

Aos 22 anos, Venuz Lee tem passagens por países como França, Espanha, Inglaterra, Japão e Itália

Nascida em Salvador, a modelo Venuz Lee, de 22 anos, é um dos nomes brasileiros em ascensão no cenário internacional da moda. Estrela de uma campanha global da grife Valentino, Venuz foi fotografada pela renomada dupla Luigi & Iango, e também é uma das musas da nova campanha da Moncler. >

Lançada em 2020 pela agência baiana Síntese, do empresário Bruno Vicente, a modelo já cruzou passarelas importantes como Loewe, Valentino, Vivienne Westwood e JW Anderson, onde teve o destaque de fechar o desfile logo na estreia internacional. Também já estrelou editoriais para revistas como Dazed e Vogue, e desfilou na São Paulo Fashion Week para marcas como Misci e Alexandre Herchcovitch.>

Com passagens por países como França, Espanha, Inglaterra, Japão e Itália, Venuz também brilha fora das passarelas: é cantora profissional, com influência do hip hop e trap, e usa sua arte como voz das minorias. “Da periferia e da favela, onde nasci e cresci”, afirma.>