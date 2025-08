ITAMBÉ

Tio é preso após estuprar e engravidar sobrinha de 12 anos em cidade baiana

Suspeito afirmou ameaçar a criança com agressões físicas, além de gravar vídeos dos abusos

Um homem foi preso na cidade baiana de Itambé, no sudoeste do estado. Ele é investigado por estupro de vulnerável, sendo a vítima a própria sobrinha, de 12 anos, que engravidou durante os abusos. Ele foi detido por autoridades policiais na última quinta-feira, (31), em uma residência na localidade de Durvalina Andrade. >

As investigações indicam que os abusos tiveram início quando a jovem tinha apenas 9 anos. A menina deu entrada na unidade de saúde da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Sebastião de Itambé com um quadro de dores na região pélvica, ocasião em que foi constatada a gravidez. Durante atendimento, ela denunciou que sofria abusos do tio. >