13 ANOS SEM JUSTIÇA

Irmãos são condenados por matar grávida na frente do filho de sete anos na Bahia

Vítima foi morta em setembro de 2011

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de julho de 2025 às 17:57

Fabíola Souza Costa foi morta no dia 10 setembro de 2011 Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Após quase 14 anos, dois irmãos foram condenados pelo crime de homicídio duplamente qualificado contra uma mulher grávida no município de Paulo Afonso, no Vale São-Franciscano da Bahia. A vítima, que estava grávida de quatro meses, foi morta na frente do filho de apenas sete anos. Anderson e André foram condenados a 28 anos de prisão. >

O Tribunal do Júri da comarca de Paulo Afonso julgou o caso na quinta-feira (24) da semana passada. As acusações do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) apontam que a vítima, Fabíola Souza Costa, foi morta no dia 10 setembro de 2011. Ela estava na casa de uma tia dos réus, durante uma confraternização familiar, quando teve início uma discussão com André. >

O que começou com um 'bate-boca' se tornou uma briga com agressões físicas. Segundo o MP-BA, antes de morrer, a vítima revelou ao seu irmão Flávio, que também participava da confraternização, que a discussão com Anderson ocorreu após ela ter rebatido xingamentos direcionados a ele [Flávio].>

A dona da casa pediu que Anderson, André e o adolescente que os acompanhava, de 17 anos na época do crime, saíssem da casa para que a discussão tivesse fim. "Todavia, não satisfeitos, os denunciados retornaram ao local do crime, algum tempo depois, momento em que Anderson, mediante surpresa, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, quando esta saiu à porta da residência, sendo ela atingida na região do pescoço", explica a denúncia. Após os disparos, os três fugiram do local. >

Condenações em Paulo Afonso

Além de Anderson e André, outros quatro homens foram condenados pelo Tribunal de Justiça da Bahia na cidade de Paulo Afonso por outros crimes. >

No dia 23 de julho, Alex Trindade Damasceno e Mário Rodrigues de Oliveira foram condenados pelo homicídio de um adolescente de 17 anos de idade, em maio de 2023. A vítima foi morta com diversos tiros. O crime ocorreu durante o dia, em frente à pousada onde a companheira da vítima trabalhava e motivado por suposta disputa ligada ao tráfico de drogas. Alex Trindade foi condenado a 27 anos, 3 meses e 15 dias de prisão, enquanto Mário Rodrigues cumprirá 29 anos e 9 meses de reclusão, ambos em regime fechado.>

Renilson Santos Lisboa foi julgado no dia anterior, 22 de julho, e também condenado pelo crime de homicídio a 30 anos de prisão. Segundo a denúncia do MP-BA, ele assassinou Edmilson Martins da Silva em outubro de 2021, por conta da disputa de território pelo tráfico de drogas em Paulo Afonso. O réu planejou o crime, atraiu e executou a vítima com vários tiros de arma de fogo. Edmilson Silva foi assassinado nas imediações de sua residência. A vítima namorava a enteada de Renilson.>

Um outro homem foi condenado por tentativa de feminicídio. Victor Hugo Soares Farias deverá cumprir 24 anos e sete meses de prisão por tentar assassinar sua companheira, Lucilene Maria da Silva. O crime foi cometido em março de 2021, no município de Glória, na mesma região de Paulo Afonso.>