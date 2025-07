JEQUIÉ

Engenheiro é preso após assediar e ameaçar estagiárias de empresa na Bahia

Suspeito utiliza de sua posição hierárquica para cometer crimes sexuais no ambiente de trabalho

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de julho de 2025 às 16:43

Um engenheiro civil, de 44 anos, foi preso no bairro Cidade Nova, em Jequié, no Centro Sul da Bahia, sob suspeita de praticar os crimes de assédio e importunação sexual. Ao menos seis mulheres, todas estagiárias de engenharia sob supervisão do homem, denunciaram as condutas na Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam), até a última terça-feira (29).>

As investigações apontam que os episódios de violência ocorriam de forma recorrente, com toques não consentidos, comentários de cunho sexual e exibição de vídeos pornográficos, além de ameaças veladas com o uso ostensivo de arma de fogo. Segundo os depoimentos das vítimas, o investigado utilizava sua posição de liderança para constranger as vítimas e sugeria vantagens profissionais em troca de comportamentos de natureza sexual.>

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência e na empresa do suspeito, a equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Jequié) apreenderam duas pistolas da marca Taurus, calibres 9mm e .380, seis carregadores, 75 munições intactas e uma munição deflagrada. O homem possui registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Ele segue custodiado.>