RECÔNCAVO

Mulher usava foto de delegado para aplicar golpe do falso Pix na Bahia

Mentor do esquema atua de dentro do presídio de Salvador; suspeita foi presa

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de julho de 2025 às 18:21

Delegacia de Santo Antônio de Jesus Crédito: Google

Uma mulher, suspeita de integrar um esquema criminoso que utilizava a foto de um delegado para aplicar o golpe do falso Pix, foi presa na tarde de segunda-feira (28), no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O marido dela liderava o esquema mesmo estando custodiado no sistema prisional de Salvador. >

A Polícia Civil chegou na suspeita, de 29 anos, após os policiais tomarem conhecimento de que criminosos estavam utilizando a foto de um delegado para enganar vítimas em compras falsas. Os investigadores entraram em contato com uma das vítimas, que havia acabado de enviar um aparelho celular modelo iPhone 13 Pro Max a um suposto comprador, mediante o recebimento de um comprovante fraudado de Pix.>

Com base nas informações fornecidas pela vítima, a equipe policial realizou abordou a destinatária do produto, no bairro Urbis 2, que confessou participação no esquema e apontou o companheiro, atualmente custodiado no sistema prisional de Salvador, como mentor das fraudes. O homem já responde por crimes semelhantes.>

Segundo informações da TV Bahia, trata-se de Edson Júnior. Ele foi preso em junho deste ano, após faturar cerca de R$ 90 mil com os golpes utilizando a imagem do delegado Thiago Costa, da Delegacia do Consumidor (Decon). Ele aplicava golpes em pessoas da região de Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e São Sebastião do Passé. >

Esquema de golpe do falso PIX funcionava sob ordens de Edson Júnior 1 de 4

Edson Júnior já era considerado foragido do sistema prisional de Valença, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Também havia contra ele um mandado de prisão por tentativa de feminicídio, após agredir a companheira na frente do filho. Segundo o delegado, o próprio Edson relatou ter aprendido a aplicar esse tipo de golpe na cadeia, com dicas de outro detento.>