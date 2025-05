RECÔNCAVO

Golpe com falso Pix leva à prisão de suspeito de estelionato que se passava por policial

Jovem de 21 anos foi detido no bairro de São Benedito, em Santo Antônio de Jesus

Tharsila Prates

Publicado em 9 de maio de 2025 às 19:08

Delegacia em Santo Antônio de Jesus Crédito: Divulgação - Ascom/ PCBA

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (8), no bairro de São Benedito, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, por suspeita de integrar um grupo criminoso envolvido em sucessivos golpes de estelionato no município.>

A ação, conduzida pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), apontou que o suspeito se passava por policial civil, utilizando de forma ilegal a foto de um delegado em seu perfil na rede social, com o objetivo de aplicar golpes durante negociações de aparelhos celulares. >

Uma das vítimas negociou a venda de um celular por R$ 1.500 e pediu a um amigo que realizasse a entrega do aparelho. O suposto comprador informou que um mototaxista buscaria o item. Após a entrega, a vítima constatou que o comprovante de pagamento via Pix era falso e acionou a Polícia Civil.>

Com as informações, o mototaxista foi localizado e afirmou que levaria o celular até uma panificadora da cidade. No local, a equipe identificou o suspeito recebendo o aparelho. Ele foi preso em flagrante e conduzido à unidade policial.>