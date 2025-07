TURISMO

All-inclusive, hotel à beira-mar e parque aquático a caminho: veja como é o resort Costa do Sauípe por dentro

Maior complexo de resorts do Brasil fica no litoral norte da Bahia

Yan Inácio

Publicado em 16 de julho de 2025 às 05:30

Hotel Sol Grand Premium Crédito: Costa do Sauípe

Um mundo à parte: essa é a melhor definição para a Costa do Sauípe, maior complexo de resorts do Brasil, que fica no litoral norte da Bahia, a 76 quilômetros de Salvador. Não é para menos: o destino reúne quatro hotéis all inclusive - com tudo incluso - à beira-mar e vive um momento de plena expansão em meio a investimentos de mais de R$ 420 milhões. >

O objetivo é elevar todas as acomodações à categoria Grand Premium - que coroa hotéis com serviços e experiência de nível superior, focados no público de alto padrão. O hotel Brisa foi reinaugurado em 2023, dois anos depois, em 2025, foi a vez do Sol e a expectativa é que as alas Mar e Terra sejam requalificadas até 2028. Além disso, um parque aquático com mais de 100 mil metros quadrados está previsto para ser lançado em 2027.>

A proposta do Hotel Sol Grand Premium, reaberto em fevereiro de 2025, é voltada para famílias grandes que buscam conforto, alta gastronomia e diversão para os pequenos. São 256 suítes de 35 a 42m², todas com cama king size e de solteiro adaptáveis, escrivaninha, TV, mesa de cabeceira, cofre digital e cortinas blackout. As acomodações variam de suítes standard à presidencial, com opções de apartamentos conjugados com outros quartos do hotel para abrigar famílias maiores.>

Quarto Superior Vista Mar Crédito: Costa do Sauípe/Divulgação

O preço das reservas por quarto é flutuante e varia a depender da procura. Em períodos de baixa temporada, que vai de março a novembro, a hospedagem custa até R$ 1.990. A demanda fica mais alta entre dezembro e fevereiro, com diárias que podem chegar a até R$ 4.200. Segundo Renilson dos Santos, gerente geral da Costa do Sauípe, durante todo ano, a ocupação fica, em média, na casa dos 70%, podendo chegar a 90% nos períodos de alta temporada.>

Restaurantes, piscinas e praias

O resort funciona no sistema all inclusive, com todo o consumo incluso no preço da reserva. No Sol Grand Premium há dois restaurantes: o Tempero, com buffet premium no café da manhã, jantar e ceia, e o restaurante da piscina, com petiscos como churrasco, hambúrgueres, peixes fritos e saladas poke. Também há quiosques com acarajé, drinks especiais e bebidas no geral - como a água de côco natural de envasadora própria. Vale experimentar a paella de frutos do mar servida aos sábados perto das piscinas.>

As quatro, inclusive, foram reformadas do zero e têm borda quase infinita, com guarda-sóis, cadeiras e serviço de garçom. Toalhas são distribuídas em um quiosque no local e podem ser solicitadas a qualquer momento. Na área, também há pocket shows com saxofone, violino e violão, com músicas mais calmas, mas sempre referenciando a baianidade: de acordo com o gerente geral, músicas estrangeiras não tocam no resort.>

Veja como é o Hotel Sol Grand Premium da Costa do Sauípe por dentro 1 de 9

Já a praia fica a poucos metros das piscinas. O mar é agitado à frente do Hotel Sol, mas fica um pouco mais calmo a alguns metros adiante, com piscinas naturais nas formações rochosas mais próximas da área exterior do Hotel Terra. É onde fica o bar da praia, que também serve drinks e bebidas ao dispor dos hóspedes. Aulas de surfe podem ser solicitadas à parte e também há redes para partidas de vôlei à beira-mar.>

Essa faixa de areia, aliás, é um dos locais preferidos das tartarugas marinhas para realizar a desova de seus filhotes. Tanto é que a Aviva, a empresa detentora do resort, tem uma parceria com o Projeto Tamar para preservação dos animais marinhos. Os hóspedes podem pagar uma contribuição eco social (R$ 7 diários) para colaborar com a instituição, que promove a pesquisa, conservação e inclusão social através desses répteis. >

Faixa de areia da praia do resort Crédito: Yan Inácio/CORREIO

As fêmeas começam a desovar em setembro e o pico da temporada de reprodução é em dezembro, nesta época, quando ocorrem mais eclosões, os hóspedes podem marcar caminhadas para observar os animais à distância. É importante ressaltar que há uma preocupação com o controle de luz para que não haja poluição luminosa, o que pode confundir os filhotes, que são guiados ao mar pela luminescência marinha assim que nascem. Por isso, as praias do resort não são iluminadas durante a noite. >

Parque aquático a caminho em 2027

Um dos objetivos da Aviva é repetir na Costa do Sauípe o sucesso do Hot Park Rio Quente, em Goiás. O parque de águas termais goiano é um dos maiores da América Latina e foi selecionado em 2022 como o 6º melhor no mundo pelo site de viagens Tripadvisor. Para refazer o feito, estão sendo investidos R$ 350 milhões para a construção de mais de 100 mil metros quadrados de área útil. A obra está 35% completa e segundo a empresa, segue as práticas de sustentabilidade e responsabilidade social.>

A região é de mata atlântica endêmica, com árvores de copas altas, dunas e restinga bem estabelecida, assim como uma rica fauna composta por iguanas, jararacas, raposas e o imponente carcará. “Todo o processo de extração e supressão da vegetação, além do licenciamento, envolve uma equipe multidisciplinar formada por biólogos, engenheiros florestais, ambientais e agronômicos que fazem uma varredura da área para controlar o afugentamento de fauna e flora”, diz Ana Araújo, coordenadora de Sustentabilidade da Aviva.>

Para seguir a linha do parque em Rio Quente, as águas serão climatizadas artificialmente, mas o aquecimento ainda está sendo estudado, a fornalha é uma opção e placas solares também estão sendo cogitadas. A ideia é ser o primeiro parque aquático de grande porte da Bahia e a expectativa é de 1,2 milhões de visitantes por ano. Outra aposta é a tematização, enquanto o parque goiano tem uma arara como personagem principal, o baiano terá a tartaruga como protagonista. O sistema all-inclusive não se aplicará aos serviços do novo projeto.>

Áreas diversas da Costa do Sauípe 1 de 7

Bahia de volta à rota do tênis no Brasil>

Depois de 14 anos, a Bahia vai voltar a sediar um campeonato de tênis. Em outubro deste ano, a Costa do Sauípe vai ser palco de um ATP Challenger 125. O resort foi a casa do Brasil Open entre 2001 e 2011 e assistiu ao último título da carreira do brasileiro Guga, além do brilho promissor do espanhol Rafael Nadal. Para receber o novo Costa do Sauípe Open, o complexo de tênis está passando por reformas, acompanhando as renovações do resort. Será uma quadra central e cinco quadras secundárias de saibro para o torneio, além de outras cinco rápidas.>

Sobre o resort Costa do Sauípe:>

Rodovia BA 099, Km 76, Linha Verde, Sauípe - Mata de São João, BA.>

Reservas e contato: (71) 4040 4999>

Site: https://www.costadosauipe.com.br/>

O jornalista viajou a convite da Aviva.>