EDUCAÇÃO

Concurso de redação vai premiar estudantes da rede estadual com notebooks; saiba como participar

Candidatos devem cursar a 3ª série do Ensino Médio

Millena Marques

Publicado em 15 de julho de 2025 às 09:49

Projeto visa preparação para o Enem Crédito: Imagem: Ground Pictures| Shutterstock

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) lançou um concurso que premiará estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual com notebooks. Trata-se do ‘Redação Nota 1000 Bahia’. O projeto tem o objetivo de estimular o estímulo à leitura e à escrita, além de preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). >

A ação contempla estudantes regularmente matriculados nas unidades públicas jurisdicionadas aos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE), incluindo os que integram as modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Comunidades Tradicionais do Campo e Quilombolas, Escolas Famílias Agrícolas, Educação Escolar Indígena e Educação Profissional e Tecnológica. A iniciativa amplia as possibilidades de participação ao respeitar a diversidade das experiências escolares na rede estadual. >

A cerimônia de premiação ocorrerá durante o Encontro Estudantil da Rede Estadual, que será realizado de 3 a 5 de dezembro, em Salvador. O resultado final do concurso estará disponível no site oficial da Secretaria da Educação.>

Critérios

A competição será dividida em cinco ciclos, com temas diferentes a cada mês, de julho a novembro. As redações deverão ser feitas em sala de aula, em horário definido pela unidade escolar e sob supervisão de professor indicado. Os textos devem ser manuscritos, com letra legível, em formulário padrão disponibilizado pela SEC. >

Cada produção deve ter entre 20 e 30 linhas, ser individual, inédita e original; obedecer ao gênero dissertativo-argumentativo; e abordar o tema correspondente ao ciclo. As correções das redações serão liberadas ao final de cada etapa, com critérios unificados e adaptações para as modalidades específicas. >