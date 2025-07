EDUCAÇÃO PÚBLICA

Ifba abre vagas para cursos superiores de graduações presenciais em 12 municípios

Inscrições estão abertas até 22 de julho

Millena Marques

Publicado em 13 de julho de 2025 às 08:22

Ifba - Campus Salvador Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) abriu 603 vagas de cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, com opções para os turnos matutino, vespertino e noturno, em 12 campi nos municípios de Barreiras, Camaçari, Irecê, Jequié, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Valença. As inscrições estão abertas até 22 de julho. >

Entre os cursos ofertados estão os bacharelados em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Alimentos e Engenharia Mecânica; as licenciaturas em Matemática, Química e Computação; além dos cursos de tecnólogo em Jogos Digitais, Produção Multimídia, Manutenção Industrial e Agroindústria. A lista completa de cursos ofertados pelos 12 campi e as informações sobre as vagas correspondentes estão disponíveis no Portal do Ifba.>

O Processo Seletivo Simplificado é voltado para candidatos que, até a data de início do curso no IFBA, tenham concluído o ensino médio. Para seleção, será considerado o aproveitamento de notas de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos cinco anos, obedecendo a distribuição de vagas prevista na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (conhecida como “Lei de Cotas”), alterada pela Lei nº 14.723, 13 de novembro de 2023, e prevista no sistema de cotas institucionais.>

Do número total de vagas, 60% são destinadas para estudantes de escolas públicas - considerando as subdivisões dessas vagas por faixa de renda, para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, e pessoas com deficiência -, pessoas com deficiência (5%) e quilombolas (2,8%).>

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente por meio de sistema online. Os candidatos que não têm acesso à internet podem utilizar as instalações físicas e equipamentos dos campi do Ifba destinados para a inscrição, certificando-se antecipadamente sobre os horários disponíveis com o campus, por telefone ou e-mail.>

Na inscrição, os candidatos podem escolher até duas opções de curso para o mesmo campus e forma de oferta, caso haja essa possibilidade. Todos os participantes devem ter CPF próprio e ter uma conta de e-mail ativa. Para obter mais informações, é fundamental realizar a leitura do edital, disponível aqui.>

A classificação e a eliminação dos participantes consideram a validação das informações prestadas pelos inscritos no Processo Seletivo Simplificado; a conferência das notas do Enem com base nos dados oficiais disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC), das edições dos últimos cinco anos, sendo considerada a maior nota do candidato; e, quando for o caso, por meio de avaliação das bancas de verificação quanto à escolaridade, à raça/cor, ao pertencimento étnico ou de comunidades quilombolas e à renda familiar.>