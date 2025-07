NUMANICE

Saiba quem são os pagodeiros que participaram de show da cantora Ludmilla

Evento aconteceu no sábado (12)

Os convidados formaram o "puro suco da Bahia". Participaram o cantor JEskine, a banda de pagode La Fúria, liderada pelo cantor Bruno Magnata, e os cantores de pagode Oh Polêmico e Oh Kannalha. Fã declarada do pagode baiano, a cantora se jogou no ritmo durante o show.>