Ludmilla para trio e homenageia Preta Gil na Barra: 'Te amo muito'

Carioca declarou seu amor para a filha de Gilberto Gil nesta quinta (27)



Elis Freire

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 00:33

Ludmilla homenageia Preta Gil Crédito: Reprodução

Ludmilla parou o “Fervo da Lud”para homenagear Preta Gil durante sua passagem no Carnaval de Salvador da Barra nesta quinta (27). Em frente ao Camarote 2222, onde a filha de Gilberto Gil estava, Lud pediu declarou seu carinho pela amiga. >

“Tô passando aqui agora, em frente à minha amiga Preta Gil, que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo. Se tem uma explicação pra eu estar puxando meu trio elétrico aqui hoje, é porque eu vi Preta no Rio de Janeiro e vi que era possível. Então, Preta Gil, eu quero dedicar o Fervo da Lud a você, meu amor. Te amo! Você merece todas as homenagens do mundo. Tô muito feliz pela sua volta pra gente e pela sua recuperação. Te amo muito!”, declarou em cima do trio. >

Preta, que recebeu alta hospitalar no início do mês após quase dois meses internada, marcou presença na folia baiana com aval médico. Em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, ela explicou que passou por diversos exames antes de viajar e garantiu que estava bem para curtir a festa.>

“Todos os meus médicos me autorizaram a vir para cá. Foram diversos exames para estar aqui. E estou aqui com toda a segurança do mundo, com as minhas limitações. Ainda uso sonda e dreno, mas estou viva. Isso é que importa”, celebrou.>

LUDMILLA homenageando Preta Gil no Bloco Fervo da Lud. pic.twitter.com/MT1XTTUWS1 — LUDMILLA BRASIL (@LudmillanoBR) February 28, 2025