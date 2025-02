SAUDADE

Em Salvador, Ludmilla reflete sobre passar Carnaval longe da esposa grávida

Carioca arrastou o trio “Fervo da Lud” na Barra nesta quinta (27)

Mas, a cantora explicou o quanto é importante estar com o seu trio em Salvador. “Para mim é muito importante estar aqui. Foi a realização do meu sonho trazer esse bloco para cá, porque eu não sou daqui do Nordeste, é outra música que a gente faz. E quando um lugar tão distante da gente compra minha ideia e vem pra rua realmente, eu me sinto muito especial”, disse a artista.>