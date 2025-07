LUTO

Mãe de Preta Gil tinha pavor de ter que enterrar mais um filho; Drão já viveu essa dor antes

Sandra Gadelha já havia perdido Pedro Gil, morto em 1990 aos 19 anos após um acidente de carro

Fernanda Varela

Publicado em 27 de julho de 2025 às 09:00

Preta Gil e a mãe, Sandra Gadêlha, a Drão Crédito: Reprodução

Durante o velório de Preta Gil, no Crematório da Penitência, no Rio de Janeiro, o amigo da cantora, Gominho, revelou uma confidência feita por Sandra Gadelha, mãe da artista. Segundo ele, Sandra tinha um medo antigo: o de perder mais um filho.>

Preta Gil e a mãe, Sandra Gadêlha, a Drão 1 de 10

“Estava morando com a Drão [Sandra] quando a Preta estava nos Estados Unidos. A gente conversava bastante. Quando voltei de Nova York e senti que ela não ia voltar, fiquei uma semana sem conseguir ver a Drão. Pensei: ‘Como vou encarar essa mulher? Ela vai me perguntar sobre a filha. O que eu vou falar?’”, contou Gominho. “Ela tinha esse medo de perder mais um filho. Ela me falou duas vezes: ‘Será que eu vou enterrar mais um filho?’. Eu ficava calado com ela.”>

Preta Gil morreu no último domingo, dia 20 de julho, aos 50 anos, após enfrentar uma longa batalha contra o câncer no intestino, diagnosticado em janeiro de 2023. Ela é a segunda filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha a falecer.>

Em 1990, o casal perdeu Pedro Gil, aos 19 anos, após um grave acidente de carro na Avenida Epitácio Pessoa, no Rio. O jovem dormiu ao volante, bateu em uma árvore e capotou. Pedro ainda foi socorrido e passou oito dias internado na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa, mas não resistiu às lesões. Teve fratura no crânio e traumatismo cranioencefálico.>

Pedro era baterista da banda Egotrip e já havia se apresentado ao lado do pai no palco do Rock in Rio, em 1985, quando tinha apenas 15 anos.>

Apesar do luto, Gominho contou que os pais de Preta estão firmes. “Ela está bem, não está medicada, está firme… O Gil também está bem”, disse.>

**Sugestão de alt-text para imagem:**>