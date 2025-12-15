Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 07:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Senador Penedo, na região Metropolitana de Goiânia, abriu nesta segunda-feira (15) as inscrições para um concurso público com vagas 1.505 vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 1,7 mil e R$ 9,9 mil. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM).

Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás

Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás por Reprodução
Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás por Reprodução
Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás por Reprodução
Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás por Reprodução
Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás por Reprodução
Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás por Reprodução
1 de 6
Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás por Reprodução

Como se inscrever

As inscrições começam no dia 15 de dezembro e seguem até 15 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Verbena/UFG. O edital completo, com as informações sobre cargos, salários, carga horária, requisitos e taxa de inscrição, será disponibilizado na mesma página eletrônica.

Cronograma e etapas do concurso

O cronograma prevê que as provas objetivas ocorram em duas datas distintas: 22 de fevereiro e 1º de março de 2026, distribuídas conforme o cargo escolhido. Além da avaliação objetiva, o concurso poderá incluir provas discursivas, práticas e análise de títulos, de acordo com as exigências de cada função.

O resultado final está previsto para ser homologado ainda no primeiro semestre de 2026, segundo o extrato publicado pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas.

Cotas e acessibilidade

O edital também assegura reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros, em cumprimento às legislações federal e municipal. A comissão organizadora reforça que todas as etapas do processo contarão com condições de acessibilidade e atendimento especializado para garantir a plena participação de todos os inscritos.

Leia mais

Imagem - Procuradoria-Geral da Bahia terá concurso público com 135 vagas; saiba mais

Procuradoria-Geral da Bahia terá concurso público com 135 vagas; saiba mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de 300 vagas imediatas e salários de até R$ 4,8 mil

Prefeitura abre concurso público com mais de 300 vagas imediatas e salários de até R$ 4,8 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 15 mil

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 15 mil

Validade do certame

O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura de Senador Canedo.

A autorização para a realização do certame foi assinada pelo presidente da Comissão Especial do Concurso Público, Sandro Andriotti, que destacou a importância da seleção para o fortalecimento do quadro efetivo do município e para a melhoria dos serviços públicos.

Tags:

Emprego Concurso Público Prefeitura

Mais recentes

Imagem - Festa da firma: Celebre sem prejuízo à carreira

Festa da firma: Celebre sem prejuízo à carreira
Imagem - Layoffs sem crise impactam saúde mental de trabalhadores

Layoffs sem crise impactam saúde mental de trabalhadores
Imagem - PGM oferece salários de R$ 32,7 mil em concurso público

PGM oferece salários de R$ 32,7 mil em concurso público

MAIS LIDAS

Imagem - Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo
01

Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo

Imagem - Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia
02

Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
03

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)
04

Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)