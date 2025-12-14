FEIRA DE SANTANA

Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia

Jones Mesquita Batista era vocalista da banda de forró Página Virada

Millena Marques

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 18:52

Jones Mesquita Batista Crédito: Reprodução/Redes sociais

O cantor Jones Mesquita Batista, vocalista da banda de forró Página Virada, morreu após uma acidente de motocicleta em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, neste domingo (14).

A moto em que Jones colidiu com um poste em frente ao condomínio em que o artista morava, na rua Projetada VI, no bairro Papagaio. Jones foi encontrado desacordado.

De acordo com informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia na região, o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e a morte do cantor foi constatada ainda no local.