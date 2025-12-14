Acesse sua conta
Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia

Jones Mesquita Batista era vocalista da banda de forró Página Virada

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 18:52

Jones Mesquita Batista
Jones Mesquita Batista Crédito: Reprodução/Redes sociais

O cantor Jones Mesquita Batista, vocalista da banda de forró Página Virada, morreu após uma acidente de motocicleta em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, neste domingo (14).

A moto em que Jones colidiu com um poste em frente ao condomínio em que o artista morava, na rua Projetada VI, no bairro Papagaio. Jones foi encontrado desacordado.

De acordo com informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia na região, o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e a morte do cantor foi constatada ainda no local.

No Instagram, a banda Página Virada lamentou o ocorrido e anunciou o cancelamento do show que aconteceria no Banzaê, no nordeste da Bahia. "Jhony não foi apenas um artista, mas um ser humano de luz, querido por todos, que deixou sua marca na música e no coração de quem teve o privilégio de conviver com ele", escrever

Tags:

Bahia Forro

