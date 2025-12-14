Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 18:52
O cantor Jones Mesquita Batista, vocalista da banda de forró Página Virada, morreu após uma acidente de motocicleta em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, neste domingo (14).
A moto em que Jones colidiu com um poste em frente ao condomínio em que o artista morava, na rua Projetada VI, no bairro Papagaio. Jones foi encontrado desacordado.
Jones Mesquita Batista
De acordo com informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia na região, o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e a morte do cantor foi constatada ainda no local.
No Instagram, a banda Página Virada lamentou o ocorrido e anunciou o cancelamento do show que aconteceria no Banzaê, no nordeste da Bahia. "Jhony não foi apenas um artista, mas um ser humano de luz, querido por todos, que deixou sua marca na música e no coração de quem teve o privilégio de conviver com ele", escrever