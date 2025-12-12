Acesse sua conta
Operação resgata 160 aves silvestres e apreende 502 m³ de madeira ilegal

Animais foram encaminhadas aos órgãos ambientais

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:45

Operação da PRF
Operação da PRF Crédito: Divulgação/ PRF-PE

Desde a última segunda-feira (8) até esta quinta-feira (11), ao menos 160 aves silvestres foram resgatadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em cidades do Agreste e do Sertão de Pernambuco. A ação policial também resultou na apreensão de 502 metros cúbicos de madeira ilegal, incluindo um caminhão bitrem que transportava 60 m³.

As apreensões fazem parte da Operação Temática de Combate a Crimes Ambientais (Oteca), cujo objetivo principal é coibir diversos crimes relacionados à devastação do meio ambiente. A operação teve início no dia 1º de dezembro.

Operação da PRF resgatou 160 aves silvestres

Operação da PRF por Divulgação/ PRF-PE
Operação da PRF por Divulgação/ PRF-PE
Operação da PRF por Divulgação/ PRF-PE
Operação da PRF por Divulgação/ PRF-PE
1 de 4
Operação da PRF por Divulgação/ PRF-PE

As aves resgatadas durante a ação foram encaminhadas aos órgãos ambientais, para serem cuidadas e posteriormente reintegradas à natureza. A madeira ilegal apreendida é enviada ao Ibama e à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e poderá ser doada a instituições sociais, de ensino e pesquisa, ou a outros órgãos públicos. Ao menos 45 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) foram registrados pelas irregularidades.

De janeiro a novembro deste ano, 1.431 animais silvestres foram resgatados em Pernambuco. No mesmo período do ano anterior, foram 417. Nos primeiros onze meses de 2025, foram apreendidos 4.265 m³ de madeira ilegal nas rodovias federais do estado. No mesmo intervalo do ano passado, foram apreendidos 1.176 m³.

