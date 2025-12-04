Acesse sua conta
Aves silvestres são resgatadas em gaiolas com suspeita de tráfico na Bahia

Adolescente foi apreendida com 328 pinos de cocaína, 500 g de maconha e 273 g de crack

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:49

Quatro aves silvestres foram resgatadas na cidade de Eunápolis, no extremo sul do estado, nesta quarta-feira (3). Os animais estavam com uma adolescente, que foi apreendida com quantidades de drogas no bairro Alecrim I.

A ação da Polícia Militar teve início com uma denúncia, durante o patrulhamento da região, de que um grupo de homens armados estaria realizando atividades relacionadas ao tráfico de drogas na Avenida Alcides Lacerda.

“Os militares visualizaram o grupo armado que, ao perceber a aproximação dos policiais, disparou contra as equipes e fugiu por uma área de mata, sendo a jovem alcançada, abordada e imediatamente apreendida”, comunicou a corporação.

Na ação, foram apreendidos 328 pinos de cocaína, cerca de 500 g de maconha, 39 pedras e 273 g de crack, materiais comumente utilizados no fracionamento e comercialização de entorpecentes, quatro pássaros silvestres mantidos em gaiolas e uma câmera de monitoramento clandestino.

A adolescente e todo o material apreendido foram apresentados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Tags:

Bahia Eunápolis Tráfico de Drogas Aves Silvestres

