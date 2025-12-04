Aves silvestres são resgatadas em gaiolas com suspeita de tráfico na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:49
Quatro aves silvestres foram resgatadas na cidade de Eunápolis, no extremo sul do estado, nesta quarta-feira (3). Os animais estavam com uma adolescente, que foi apreendida com quantidades de drogas no bairro Alecrim I.
A ação da Polícia Militar teve início com uma denúncia, durante o patrulhamento da região, de que um grupo de homens armados estaria realizando atividades relacionadas ao tráfico de drogas na Avenida Alcides Lacerda.
Aves silvestres foram apreendidas em Eunápollis
“Os militares visualizaram o grupo armado que, ao perceber a aproximação dos policiais, disparou contra as equipes e fugiu por uma área de mata, sendo a jovem alcançada, abordada e imediatamente apreendida”, comunicou a corporação.
Na ação, foram apreendidos 328 pinos de cocaína, cerca de 500 g de maconha, 39 pedras e 273 g de crack, materiais comumente utilizados no fracionamento e comercialização de entorpecentes, quatro pássaros silvestres mantidos em gaiolas e uma câmera de monitoramento clandestino.
A adolescente e todo o material apreendido foram apresentados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.