Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Pista já está liberada para o tráfego

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11:15

Nova ligação Lobato x BR-324 é inaugurada e desafoga trânsito na região Crédito: Thuane Maria/GOVBA

A nova ligação Lobato x BR-324, obra que cria uma conexão direta entre o Subúrbio Ferroviário e a rodovia federal, no sentido Centro de Salvador, foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (4). A intervenção, executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vai reduzir os engarrafamentos na região e garantir mais qualidade na mobilidade da população da capital baiana.

Antes, os motoristas que saíam dos túneis do Lobato precisavam subir a Estrada de Campinas, no sentido São Caetano, para acessar a BR-324, enfrentando semáforo e congestionamentos. Agora, o trajeto é direto e sem interrupções, o que diminui o fluxo de veículos em direção a São Caetano e melhora a fluidez para quem segue em direção ao Centro através da rodovia federal.

A nova pista foi liberada para o tráfego logo após o ato inaugural, marcando o início imediato da circulação de veículos.

“Nós estamos falando de R$ 17 milhões que contemplam três vias, uma delas a via marginal. Essa obra também vai desobstruir o acesso à nova rodoviária, folgando, naturalmente, o caminho de quem vai para o centro de Salvador. Então, é recurso para garantir qualidade na mobilidade da capital baiana”, disse o governador Jerônimo Rodrigues.

Movimento na BR-324

Alargamento das vias marginais

Além da ligação Lobato x BR-324, que recebeu investimento de R$ 5,9 milhões, houve também a entrega do alargamento das marginais Norte e Sul da BR-324, trechos já em operação que também foram executados pela Conder para ampliar a capacidade de tráfego, requalificar a pavimentação e adequar o sistema de drenagem.

Na Marginal Norte, foram executados 404 metros de extensão e 2.252 m² de pavimentação, com investimento de cerca de R$ 3,6 milhões. Já na Marginal Sul, as obras abrangeram 307 metros e 2.304 m² pavimentados, com aporte de R$ 7,9 milhões. O investimento total nas três intervenções entregues hoje é de R$ 17,5 milhões. “Mobilidade é essencial na vida das pessoas e entregamos o melhor, com modernidade e segurança”, sublinhou a secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira.

De acordo com o presidente da Conder, José Trindade, “esse projeto faz parte do novo Complexo Metrô-Rodoviário de Salvador, um conjunto de ações estruturantes que se tornaram necessárias com a chegada do metrô a Cajazeiras e a implantação da nova rodoviária da capital”.

Br-324

